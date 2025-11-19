Графики отключения света на 20 ноября: кто будет сидеть без электричества по семь часов

Во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Кое-где света не будет по 14 часов в сутки.

Причина введения ограничений остается без изменений — последствия сегодняшней и предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, предупредили в "Укрэнерго".

Время и объем применения ограничений будут следующими:

с 00:00 до 23:59 — объемом от 2,5 до 4 очередей

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

Время и объем применения ограничений могут измениться.

В ДТЭК опубликовали графики отключений, согласно которым, света местами не будет по 14 часов в сутки, двумя сериями отключений по семь часов.

Графики отключений в Киеве 20 ноября

Графики отключений света на 20 ноября для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 20 ноября для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Графики отключений в Киевской области 20 ноября

Графики отключений света на 20 ноября для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 20 ноября для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений в Днепропетровской области 20 ноября

Графики отключений света на 20 ноября для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 20 ноября для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений в Одесской области 20 ноября

Графики отключений света на 20 ноября для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 20 ноября для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

В "Укрэнерго" просят ограничить пользование мощными электроприборами. По возможности — перенести энергоемкие процессы на период после 22:00.

Відео дня

Напомним, Львов 19 ноября погрузился в кромешную тьму: в городе впервые за долгое время ввели аварийные отключения света. Причиной блэкаута стала массированная ракетно-дроновая атака ВС РФ на энергообъекты

А в результате российских атак, которые вызвали повреждение электрической подстанции, Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции начали работать на пониженной мощности. Поврежденный объект имеет критическое значение для ядерной безопасности.