В сети сообщили о дроне с флагом РФ над Киевом: полиция называет видео фейком
По данным правоохранителей, они проверили обнародованную в соцсетях информацию и не нашли ей подтверждения.
Об этом в официальном заявлении сообщила полиция Киева, отреагировав на резонанс, который был вызван кадрами с триколором.
Правоохранители подчеркнули, что проверили обнародованную информацию и не нашли ей подтверждения.
"Призываем представителей медиа и администраторов телеграмм-каналов проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее для широкой общественности", – отметили в полиции.
В свою очередь паблик "Х*евый Киев" писал, что жители Оболони якобы видели мужчину, запускавшего дрон с флагом, а российские пропагандисты уже разнесли эту новость.
Напомним, как как ВСУ опровергли фейк о потере узла обороны.
Также сообщалось, что росСМИ назвали постановкой убийство украинцев в Яровой.