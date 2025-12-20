В сети сообщили о дроне с флагом РФ над Киевом: полиция называет видео фейком

По данным правоохранителей, они проверили обнародованную в соцсетях информацию и не нашли ей подтверждения.

Об этом в официальном заявлении сообщила полиция Киева, отреагировав на резонанс, который был вызван кадрами с триколором.

Правоохранители подчеркнули, что проверили обнародованную информацию и не нашли ей подтверждения.

"Призываем представителей медиа и администраторов телеграмм-каналов проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее для широкой общественности", – отметили в полиции.

В свою очередь паблик "Х*евый Киев" писал, что жители Оболони якобы видели мужчину, запускавшего дрон с флагом, а российские пропагандисты уже разнесли эту новость.

Напомним, как как ВСУ опровергли фейк о потере узла обороны.

