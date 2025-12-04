"Оккупация" Доброполья и рывок на 6 км: как ВСУ опровергло фейк о потере узла обороны (видео)

Заявления россиян об оккупации села Доброполье под Гуляйполем являются фейком, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Пятеро штурмовиков Вооруженных сил Российской Федерации пытались пробраться в село, но их обнаружили и обезвредили. То, что населенный пункт контролируется украинцами, доказывает видео с украинскими флагами.

В бой с российскими диверсантами вступило подразделение 33 штурмового полка ВСУ, говорится в сообщении командования на странице Facebook. На видео с места событий — двое бойцов 33 ОШП, которые разворачивают флаги и позируют на фоне домов. Россияне написали, что якобы разбили опорный узел, укрепленный противотанковым рвом, бетонными пирамидами и различными барьерами. Генштаб ВСУ опроверг заявление противника собственными кадрами из Доброполья.

Генштаб рассказал, что противник проник в Доброполье под прикрытием плохой погоды. Вскоре россиян обнаружили и троих сразу обезвредили. Двое диверсантов ВС РФ тем временем развернули российские флаги и успели это заснять. В заметке отмечается, что это были "смертники": их нашли и обезвредили чуть позже.

"На видео — украинские воины 33 отдельного штурмового полка, которые уверенно и решительно выполнили боевую задачу!" — подытоживается в заметке Генштаба.

Заявление Минобороны РФ о Доброполье появилось 3 декабря в Telegram-канале ведомства. Россияне показали солдата с позывным "Шрам", который говорил о якобы успешном продвижении по правому берегу реки Гайчур. Российское командование во всех деталях показало оборонительный узел с рядами пирамид и заграждениями: не ясно, в какой именно местности сняты кадры.

Бои под Гуляйполем — аналитики о Доброполье

На карте аналитиков проекта DeepState можно отыскать село Доброполье Пологовского района Запорожской области. Населенный пункт площадью 2,3 кв. км, в котором до большой войны жило 440 человек, расположен в 6 км от линии фронта. Гуляйполе — в 13 км к югу. Днем 3 декабря аналитики написали в Telegram-канале, что ВС РФ продвинулись на этом участке: речь идет о полях к северо-востоку от Гуляйполя, со стороны Затишья.

Бои под Гуляйполем — какая ситуация под Добропольем, 3 декабря, DeepState Фото: DeepState

Отметим, 4 декабря медиа "Украинская правда" опубликовало разговор с начальником Штурмовых войск, полковником Валентином Манько, который рассказал о деталях боев возле Гуляйполя. По его словам, перед ухудшением ситуации ВС РФ искало слабые места в украинской обороне по всему фронту. Параллельно началось наступление на Покровск. Тем временем участок возле Гуляйполя держала 102 бригада ТрО. Под давлением превосходящих сил противника третий батальон бригады отошел с позиций, на помощь прибыли штурмовики 425 ОШП, но все же пришлось отступить в районе Успеновки, сказал военный.

Напоминаем, 4 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинцы контролируют север Покровска, и объяснил, как будут отбывать оборону. Между тем накануне, 3 декабря, военный аналитик Bild Юлиан Рёпке заявил, что россияне оккупировали город: какие, по его мнению, будут последствия.