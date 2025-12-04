"Окупація" Добропілля і ривок на 6 км: як ЗСУ спростувало фейк про втрату вузла оборони (відео)

Заяви росіян про окупацію села Добропілля під Гуляйполем є фейком, заявили у Генеральному штабі Збройних сил України. П'ятеро штурмовиків Збройних сил Російської Федерації намагались пробратись у село, але їх виявили та знешкодили. Те, що населений пункт контролюється українцями, доводить відео з українськими прапорами.

У бій з російськими диверсантами вступив підрозділ 33 штурмового полку ЗСУ, ідеться у дописі командування на сторінці Facebook. На відео з місця подій — двоє бійців 33 ОШП, які розгортають прапори та позують на тлі будинків. Росіяни написали, що начебто розбили опорний вузол, укріплений протитанковим ровом, бетонними пірамідами та різними бар'єрами. Генштаб ЗСУ спростував заяву противника власними кадрами з Добропілля.

Генштаб розповів, що противник проник у Добропілля під прикриттям поганої погоди. Незабаром росіян виявили й трьох відразу знешкодили. Двоє диверсантів ЗС РФ тим часом розгорнули російські прапори та встигли це зафільмувати. У дописі наголошується, що то були "смертники": їх відшукали та знешкодили трохи згодом.

Відео дня

"На відео — українські воїни 33 окремого штурмового полку, які впевнено та рішуче виконали бойове завдання!" — підсумовується у дописі Генштабу.

Заява Міноборони РФ про Добропілля з'явилась 3 грудня в Telegram-каналі відомства. Росіяни показали солдата з позивним "Шрам", який говорив про начебто успішне просування по правому берегу річки Гайчур. Російське командування в усіх деталях показало оборонний вузол з рядами пірамід та загородженнями: не ясно, у якій саме місцевості зняті кадри.

Бої під Гуляйполем — аналітики про Добропілля

На карті аналітиків проєкту DeepState можна відшукати село Добропілля Пологівського району Запорізької області. Населений пункт площею 2,3 кв. км, у якому до великої війни жило 440 осіб, розташоване за 6 км від лінії фронту. Гуляйполе — на 13 км на південь. Вдень 3 грудня аналітики написали в Telegram-каналі, що ЗС РФ просунулись на цьому відтинку: ідеться про поля на північний схід від Гуляйполя, з боку Затишшя.

Бої під Гуляйполем - яка ситуація під Добропіллям, 3 грудня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 4 грудня медіа "Українська правда" опублікувало розмову з начальником Штурмових військ, полковником Валентином Маньком, який розповів про деталі боїв біля Гуляйполя. З його слів, перед погіршенням ситуації ЗС РФ шукало слабкі місця в українській обороні по всьому фронту. Паралельно почався наступ на Покровськ. Тим часом ділянку біля Гуляйполя тримала 102 бригада ТрО. Під тиском переважаючих сил противника третій батальйон бригади відійшов з позицій, на допомогу прибули штурмовики 425 ОШП, але все ж довелось відступити у районі Успенівки, сказав військовий.

Нагадуємо, 4 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українці контролюють північ Покровська, і пояснив, як відбуватимуть оборона. Тим часом напередодні, 3 грудня, воєнний аналітик Bild Юліан Рьопке заявив, що росіяни окупували місто: які, на його думку, будуть наслідки.