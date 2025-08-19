На фронті ліквідували солдатів РФ, які з прапором США вирушили на штурм, — соцмережі

18 серпня російський пропагандистський канал RT опублікував відео, на якому нібито "трофейний" БТР M113 катався в районі села Мала Токмачка з російським і американським прапорами. 19 серпня низка акаунтів у Telegram і соцмережі Х повідомили про ліквідацію окупантів.

Related video

"Загинув екіпаж, який підірвав весь інтернет прапором Америки", — йдеться в повідомленні, скріншот якого поширюють соцмережами. Фокус не зміг верифікувати першоджерело цього повідомлення, проте наводить для наочності пости низки акаунтів у Telegram і Х, які повідомили про ліквідацію росіян, що каталися з прапором США на фронті.

На момент публікації матеріалу військове командування Сил оборони також не коментувало ймовірної ліквідації російського екіпажу, який вирушив на штурм із прапорами США і РФ.

Нагадаємо, російський пропагандистський канал RT опублікував відео з підписом, що це "трофейний американський БТР М113 з прапорами Росії та США, який їде на штурм у районі запорізького села Мала Токмачка".

Нібито російські військові захопили його на українських позиціях і там же взяли прапор. Справжність відео не було підтверджено. У російських Telegram-каналах зазначили, що відео обрізано, оскільки "трофей" був атакований дронами, але цього пропагандисти не показали.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що на кадрах показано російську техніку. "Фактично росіяни використовують у своїй терористичній, загарбницькій війні з убивствами цивільних людей символіку США. Максимальне нахабство", — сказав Єрмак.

Багато хто вказав, що на відео не БТР М113, а ГАЗ-71.

Що таке ГАЗ-71

ГАЗ-71, або ГТ-СМ — це Гусеничний Транспортер-Снігоболотохід Модернізований. Швидкохідний плаваючий транспортер високої прохідності призначений для перевезення людей і вантажів в умовах важкого бездоріжжя. Призначався насамперед для Крайньої Півночі, Сибіру і Далекого Сходу. Використовувався під час геологорозвідки, будівництва, нафтовидобутку, обслуговування лісового господарства, а також в армії і прикордонних військах.

Розроблено конструкторським відділом Горьковського автозаводу на базі гусеничного транспортера ГТ-С (ГАЗ-47). Вироблявся з 1968 до 1985 року на Заволзькому заводі гусеничних тягачів, після чого його замінили на модернізований варіант ГАЗ-3403, який випускають дотепер.

БТР М113

Нагадаємо, Фокус докладно писав про появу в Запорізькій області військової машини з американським прапором.

Також стало відомо, що підрозділ Збройних сил Російської Федерації міг залишити позиції на Запорізькому напрямку, оскільки не втримався під масованими ударами дронів Збройних сил України.