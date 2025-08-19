На фронте ликвидировали солдат РФ, которые с флагом США отправились на штурм, — соцсети

18 августа российский пропагандистский канал RT опубликовал видео, на котором якобы "трофейный" БТР M113 катался в районе села Малая Токмачка с российским и американским флагами. 19 августа ряд аккаунтов в Telegram и соцсети Х сообщили о ликвидации оккупантов.

"Погиб экипаж, взорвавший весь интернет флагом Америки", — сказано в сообщении, скриншот которого распространяется по соцсетям. Фокус не смог верифицировать первоисточник данного сообщения, однако приводит для наглядности посты ряда аккаунтов в Telegram и Х, которые сообщили о ликвидации россиян, катавшихся с флагом США на фронте.

На момент публикации материала военное командование Сил обороны также не комментировало возможную ликвидацию российского экипажа, который отправился на штурм с флагами США и РФ.

Напомним, российский пропагандистский канал RT опубликовало видео с подписью, что это "трофейный американский БТР М113 с флагами России и США, который едет на штурм в районе запорожского села Малая Токмачка".

Якобы российские военные захватили его на украинских позициях и там же взяли флаг. Подлинность видео не была подтверждена. В российских Telegram-каналах отметили, что видео обрезано, так как "трофей" был атакован дронами, но этого пропагандисты не показали.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на кадрах показана российская техника. "Фактически россияне используют в своей террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику США. Максимальное нахальство", — сказал Ермак.

Многие указали, что на видео не БТР М113, а ГАЗ-71.

Что такое ГАЗ-71

ГАЗ-71, или ГТ-СМ — это Гусеничный Транспортер-Снегоболотоход Модернизированный. Быстроходный плавающий транспортер высокой проходимости предназначен для перевозки людей и грузов в условиях тяжелого бездорожья. Предназначался в первую очередь для Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Использовался при геологоразведке, строительстве, нефтедобыче, обслуживании лесного хозяйства, а также в армии и погранвойсках.

Разработан конструкторским отделом Горьковского автозавода на базе гусеничного транспортера ГТ-С (ГАЗ-47). Производился с 1968 по 1985 годы на Заволжском заводе гусеничных тягачей, после чего был заменен на модернизированный вариант ГАЗ-3403, который выпускается до настоящего времени.

БТР М113

Напомним, Фокус подробно писал о появлении в Запорожской области военной машины с американским флагом.

Также стало известно, что подразделение Вооруженных сил Российской Федерации могло оставить позиции на Запорожском направлении, поскольку не удержалось под массированными ударами дронов Вооруженных сил Украины.