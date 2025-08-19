Наступление под Запорожьем: АТЕШ сообщил о подразделении ВС РФ, которое оставило позиции и склад БК (фото)

Подразделение Вооруженных сил Российской Федерации могло оставить позиции на Запорожском, поскольку не удержалось под массированными ударами дронов Вооруженных сил Украины. Направление бегства россиян — в сторону Бердянска, в котором есть надежда спрятаться от командиров.

Инцидент на Запорожском направлении касается россиян из 70 мотострелкового полка ВС РФ, сообщили в Telegram-канале движения сопротивления украинцев и крымских татар АТЕШ. Указывается, что такие случаи часты на линии фронта, поскольку живая сила страдает от атаки беспилотников, а отступать и спасаться им запрещают командиры.

Сообщение о ситуации на линии фронта под Запорожьем появилось в сети утром 19 августа. В качестве доказательства, публикуются две фотографии оставленных российских позиций. На фото видим полевое хранилище боеприпасов, прикрытое маскировочной сеткой. Рядом — два ящика (не ясно, полных или пустых). В какой именно точке фронта произошел инцидент, не указано.

Наступление РФ — оставленные позиции россиян на Запорожском направлении Фото: Telegram Атеш Наступление РФ — склад боеприпасов россиян на Запорожском направлении Фото: Атеш

Представители АТЕШ объяснили, что получили фото позиций ВС РФ от российского солдата. Также уверяют, что такие инциденты происходят регулярно, а координаты сегодняшней точки уже передали Силам обороны.

"Зафиксированы брошенные позиции и ящики с боекомплектом, которые оставлены без охраны. Такие случаи, хотя и не повсеместные, случаются часто и указывают на системный характер проблемы. Все данные, включая точные координаты, уже переданы СОУ", — говорится в сообщении.

Командование пока не подтверждало, что подразделения ВС РФ остаются позиции на определенных участках фронта под Запорожьем.

Наступление РФ — что происходит на Запорожском направлении

Отметим, Фокус писал о ситуации на Запорожском направлении, которая сложилась в августе 2025 года. 18 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВС РФ готовятся к мощному наступлению на областной центр. Согласно данным командования, для усиления группировки россияне перебросили 76 десантно-штурмовую дивизию, которая находилась в Курской области. Сначала враг планирует оккупировать Покровск, а следующая цель — Запорожская область до административных границ, подчеркнул Сырский.

Тогда появилась информация от представителя Сил обороны юга Владислава Волошина. Спикер заявил, что оккупанты формируют новые штурмовые дивизии на оккупированной части Херсонской области и также отправляют их под Запорожье. В частности, доукомплектовывается морская пехота ВС РФ, а вместо нее приезжают стрелковые подразделения.

Напоминаем, 19 августа произошел взрыв на железной дороге под Токмаком: выяснилось, что взлетел в воздух поезд с топливом и это полностью разрушило железнодорожные пути.