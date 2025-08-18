"Цель — вся область": Сырский назвал направление, где ВС РФ готовятся к "мощному удару"

Следующей приоритетной целью наступления РФ в Украине может стать Запорожье. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что удар на этом направлении планировался еще год назад, но намерения оккупантов сорвала Курская операция.

Сырский отметил в интервью "РБК-Украина" от 18 августа, что сейчас продолжается стратегическая наступательная операция оккупантов, и ситуация на передовой остается сложной. По его словам, россияне перегруппировываются и концентрируются на двух основных направлениях: Покровском и Запорожском.

По словам главкома ВСУ, наступление на Покровск для ВС РФ остается определяющим, и этот участок фронта — самый сложный, однако активные действия враг планирует начать и в Запорожской области. Для этого россияне перебрасывают свои части с Сумского направления.

Какова цель наступления РФ на Запорожье

Сырский пояснил, что на сегодня в Запорожье продолжаются боевые действия невысокой интенсивности, и по указаниям президента РФ Владимира Путина оккупанты готовятся к "мощному удару", который планировался еще в прошлом году. Тогда большую часть подразделений с Запорожского направления, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию, перебросили на Курское направление в РФ для противостояния прорыву ВСУ.

"Цель — прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно, — вся область", — пояснил главком цели РФ в Запорожье.

Ситуация в Запорожской области по состоянию на 17 августа по данным DeepState Фото: скриншот

Кроме того, по словам Сырского могут активизироваться наступательные действия россиян на Новопавловском и Лиманском направлениях в Донецкой области, однако там боевые действия имеют меньший масштаб. При этом, по мнению главнокомандующего, на Приднепровском направлении в ближайшее время существенных наступательных действий не будет, хотя угрозу для Херсона никогда не стоит сбрасывать со счетов.

Напомним, Александр Сырский в опубликованном 18 августа интервью ответил, как ВС РФ продвинулись возле Доброполья в Донецкой области. По его словам, оккупанты "просочились" на 10 км в несколько украинских населенных пунктов благодаря тактике "тысячи порезов". Продвижению групп противника способствовали местность с большим количеством зеленых оврагов и рек, а также то, что на этом направлении нет сплошной линии фронта.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин 11 августа сообщал, что оккупанты перебрасывают на два участка фронта в Запорожье дополнительные силы.