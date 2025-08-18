"Ціль — вся область": Сирський назвав напрямок, де ЗС РФ готуються до "потужного удару"

Наступною пріоритетною ціллю наступу РФ в Україні може стати Запоріжжя. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що удар на цьому напрямку планувався ще рік тому, але наміри окупантів зірвала Курська операція.

Сирський зазначив в інтерв'ю "РБК-Україна" від 18 серпня, що наразі триває стратегічна наступальна операція окупантів, і ситуація на передовій лишається складною. За його словами, росіяни перегруповуються та концентруються на двох основних напрямках: Покровському та Запорізькому.

За словами головкома ЗСУ, наступ на Покровськ для ЗС РФ лишається визначальним, і ця ділянка фронту — найскладніша, однак активні дії ворог планує почати і в Запорізькі області. Для цього росіяни перекидають свої частини з Сумського напрямку.

Яка мета наступу РФ на Запоріжжі

Сирський пояснив, що станом на сьогодні на Запоріжжі тривають бойові дії невисокої інтенсивності, та за вказівками президента РФ Володимира Путіна окупанти готуються до "потужного удару", який планувався ще минулого року. Тоді більшу частину підрозділів з Запорізького напрямку, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію, перекинули на Курський напрямок у РФ для протистояння прориву ЗСУ.

"Мета — прорив нашої оборони і просування вглиб території. Їхня ціль, звісно, — вся область", — пояснив головком цілі РФ на Запоріжжі.

Ситуація в Запорізькій області станом на 17 серпня за даними DeepState Фото: скриншот

Крім того, за словами Сирського можуть активізуватися наступальні дії росіян на Новопавлівському та Лиманському напрямках в Донецькій області, проте там бойові дії мають менший масштаб. При цьому, на думку головнокомандувача, на Придніпровському напрямку найближчим часом суттєвих наступальних дій не буде, хоча загрозу для Херсона ніколи не варто скидати з рахунків.

Нагадаємо, Олександр Сирський в опублікованому 18 серпня інтерв'ю відповів, як ЗС РФ просунулися біля Добропілля в Донецькій області. За його словами, окупанти "просочилися" на 10 км в кілька українських населених пунктів завдяки тактиці "тисячі порізів". Просуванню груп противника сприяли місцевість з великою кількістю зелених ярів і річок, а також те, що на цьому напрямку немає суцільної лінії фронту.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин 11 серпня повідомляв, що окупанти перекидають на дві ділянки фронту на Запоріжжі додаткові сили.