"Там нет сплошной линии фронта": Сырский ответил, как ВС РФ продвинулись возле Доброполья

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что россияне на Покровском направлении смогли продвинуться к нескольким населенным пунктам до 10-12 км благодаря тактике "тысячи порезов". По его словам, малые штурмовые группы оккупантов наступали на широком фронте и появились неподалеку Доброполья "внезапно".

Сырский рассказал в опубликованном 18 августа интервью "РБК-Украина", что сейчас ВСУ могут обеспечивать логистику в Покровск. Он пояснил, что прорыв ВС РФ под Добропольем произошел из-за особенностей местности и линии боевого соприкосновения на этом направлении.

По словам главнокомандующего ВСУ, на Покровском направлении много оврагов, рек и других участков, которые позволяют передвигаться скрытно, а летом маскировке способствует также зелень.

"И во-вторых, к сожалению, по объективным причинам у нас там нет сплошной линии фронта, поэтому враг воспользовался этим и продвинулся. Но после того, как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победный настрой врага сменился на отчаяние. Их публикации в их соцсетях сначала имели тональность "вперед, победа", а сейчас — "в окружении, конец", — сказал Сырский.

По его словам, сейчас просачивание ВС РФ возле Доброполья дошло до "логического завершения".

Прорыв ВС РФ под Добропольем: какова цель врага

Журналистка отметила, что по данным Генерального штаба ВСУ россияне потеряли под Добропольем убитыми и ранеными около 300 человек, и спросила, какой была цель этой "утечки".

Сырский ответил, что враг пытается охватить с двух сторон Покровскую агломерацию. Россияне наступают с северо-восточного и юго-западного направления, чтобы взять город в "тиски". Основная цель на севере — перерезать логистику украинским подразделениям.

По словам главнокомандующего ВСУ, на северном направлении на этом участке фронта наступает 51-я общевойсковая армия РФ в составе трех бригад (ранее — 1-й армейский корпус так называемой "ДНР").

"В плен к нам попали и были уничтожены как раз военнослужащие 132-й бригады — это горловская бригада. Если вы видели пленных — все молодые военнослужащие, прослужившие разное время, призванные из разных мест, в том числе и из России. Но конец у них один — плен", — отметил Александр Сырский.

Ситуация под Добропольем по данным DeepState по состоянию на 17 августа Фото: Скриншот

Прорыв ВС РФ под Добропольем: детали

Аналитики DeepState сообщили о рывке ВС РФ на Покровском направлении возле Доброполья 11 августа. На карте можно было увидеть продвижение оккупантов вглубь украинских позиций в Кучеров Яр и Золотой Колодец примерно на 10 км. Генеральный штаб ВСУ тогда подтвердил "просачивание" россиян и сообщил, что решением главнокомандующего Александра Сирского были выделены дополнительные силы для "выявления и уничтожения диверсионных групп противника".

14 августа спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев сообщил о стабилизации ситуации под Добропольем.

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 14 августа рассказывал, что ВСУ притормозили "клешню" ВС РФ на Покровском направлении, но россияне смогли закрепиться в восточной части Родинского.

DeepState 15 августа сообщили, что прорыв ВС РФ под Добропольем остановлен и оккупанты отброшены в семи населенных пунктах. Пресс-служба 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" также сообщила о зачистке от россиян от россиян населенных пунктов Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец.