ВСУ притормозили "клешню" ВС РФ, но те продвинулись возле Родинского: боец о боях возле Покровска

В Родинском противник смог закрепиться в восточной части города. Линия соприкосновения постепенно смещается к многоэтажным кварталам, где идут ближние бои.

На Покровско-Добропольском направлении в Донецкой области российские оккупанты смогли закрепиться в восточной части Родинского, а ВСУ смогли стабилизировать ситуацию вокруг "клешни", которую ВС РФ образовали прорывом в районе Доброполья. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"В Родинском противник смог закрепиться в восточной части города. Линия соприкосновения постепенно смещается к многоэтажным кварталам, где идут ближние бои. Наши подразделения пытаются сдерживать продвижение, но враг сильно давит, используя артиллерию и дроны для выбивания нашей обороны", — проинформировал украинский защитник.

Он добавил, что в Красном Лимане тоже сейчас сложная ситуация — Силы обороны контролируют лишь часть населенного пункта, а оккупанты пытаются прорваться со стороны восточных подступов, постепенно наращивая свое присутствие, чтобы окончательно выбить украинские подразделения и уже подойти ближе к трассе, охватив Родинское с юга.

"Что касается прорыва, где образовалась так называемая "клешня", удалось частично стабилизировать: фланги усилены, противнику труднее расширять захваченный участок. Однако линия обороны еще не полностью восстановлена, и угроза повторного расширения прорыва остается. Ситуация меняется, но с риском для более глубоких населенных пунктов позади", — написал "Мучной".

Другой военный Сил обороны в своем телеграм-канале тоже намекнул, что вражеская "клешня" начала сыпаться.

"Что там твоя клешня, п**арня? Больше нет. А где ваши солдатики, п**арнявые?", — лаконично написал он о ситуации с прорывом РФ под Добропольем.

В сводке Генштаба ВСУ 14 августа сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 56 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Новоукраинка и Дачное.

Карта боев на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении: что известно

14 августа сообщалось, что ВС РФ переодеваются в форму "Укрпочты" и проникают в Покровск. Выявлять российских диверсантов Силам обороны помогают даже местные пенсионеры.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что ВС РФ не смогут долго продержаться в "языке", который они создали в районе Доброполья в Донецкой области. Им придется трудно без поддержки техники.

Также сообщалось, что в Донецкую область перебросили бойцов подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые заняли определенную полосу обороны на Покровском направлении. Военные отчитались, что за два дня ликвидировали примерно 200 россиян.

12 августа военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты сообщили, что ВС РФ вклинились между Покровском и Константиновкой. При этом россияне применяли тактику продвижения малыми группами.