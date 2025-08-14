ВС РФ переодеваются в форму "Укрпошты" и проникают в Покровск, — Telegraph (фото, видео)

Силы Кремля используют любые методы, чтобы захватить больше украинской территории, засылая в прифронтовой Покровск малые пехотные группы. Выявлять российских диверсантов Силам обороны помогают даже местные пенсионеры.

О переодетых россиянах в Покровске предупреждают украинские военные, демонстрируя фото и видео, снятые с беспилотников, пишет The Telegraph.

На одном из снимков из группового чата, видны двое мужчин в гражданской одежде, выходящих из дома в центре Покровска на востоке Украины.

"Осторожно, это русские", — говорится в сообщении, предупреждающем других военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Украины. Как стало известно, российские войска используют эту новую тактику для проникновения в Покровск, ключевой логистический узел, и нападения на солдат ВСУ.

Это часть гонки России по захвату города и максимально возможной части украинской территории в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Ранее сообщалось, что Украина может согласиться уступить территории, уже удерживаемые Россией, в рамках мирного плана, поддерживаемого Европой. Это означало бы заморозку линии фронта в рамках соглашения Трампа и передачу России фактического контроля над оккупированными ею территориями в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму.

Усилия России по захвату как можно большей территории нарастают. Диверсионно-разведывательные отряды прорвали ослабленные оборонительные сооружения в районе Доброполья в Донецкой области, продвинувшись на расстояние в 10 километров от линии фронта всего за 48 часов, согласно сообщениям с мест боевых действий. Их цель — отрезать Покровск и Краматорск, еще один важный опорный пункт в Донбассе, находящийся под контролем Украины.

Российские солдаты маскируются под гражданских

Однако солдаты ВСУ оказывают достойный отпор, поэтому россияне вынуждены прибегать к уловкам и прятаться в штатском среди гражданских, сообщил заместитель командира бригады Илья Петрина.

"Мы видели, как русские переодевались в военную форму, даже в нашу. Мы находим российскую военную форму в тех местах, где, как нам известно, они были", — говорит он. Бригада даже перехватила российские радиопереговоры, в которых солдаты обсуждают эти варианты маскировки.

По словам Петрины, главная задача россиян — атаковать пехотные группы или легкобронированную технику и нарушать логистику украинских войск. Второстепенная задача — поддерживать связь с местными жителями и распространять дезинформацию.

Разрушенные дома в Покровске Фото: CNN

"Они сообщают им, что в Покровск уже вошло 500 россиян, чтобы убедить их больше не помогать украинцам", — говорит он.

По меньшей мере 28 российских военнослужащих были опознаны во второй половине прошлого месяца. Петрина говорит, что волна диверсантов была впервые замечена 18 июля, когда плохая погода ограничила возможности украинских беспилотников и дала российским войскам возможность незаметно проникнуть в город.

Диверсанты действовали группами по три-четыре человека, занимая заброшенные дома и надевая любую гражданскую одежду, которую им удавалось найти. В одном случае российский солдат, последний выживший из своего подразделения, был обнаружен в футболке "Укрпошты".

Пленный россиянин в футболке "Укрпошты"

А на мобильном телефоне, изъятом у российского солдата, была найдена карта Покровска с дорогами и маршрутами, используемыми российскими войсками для проникновения в город.

"Мы обнаружили маршрут, по которому они проникали в город. Штурмовой бригаде был дан приказ, и вход был перекрыт", — пояснил Илья, рассказав, что по мере продвижения по этому маршруту украинские силы начали находить брошенную российскую форму в домах и тогда ВСУ начали фильтрацию среди мирного населения.

Процесс фильтрации длился девять дней. Украинские солдаты ходили из дома в дом по известным маршрутам проникновения, беседуя с жителями, чтобы отличить своих от чужих. По словам Петрины, в одном из зданий они столкнулись с российскими войсками. Украинские силы уничтожили весь отряд, забросав гранатами подвал, где они прятались. Наверху они обнаружили брошенную российскую форму, разбросанную по комнатам.

Брошенная российская форма в Покровске

Жители Покровска помогают украинским силам опознать диверсантов. На одном из видео видно, как двое пенсионеров направляют украинский беспилотник на дом, где укрывались российские солдаты. Бабушка с тростью даже открыла ворота, чтобы украинский дрон пролетел и убил находившихся внутри солдат.

Но российские диверсанты усложняют задачу. Иногда украинские солдаты не уверены, кто друг, а кто враг.

"Это очень сложно, — говорит Петрина, вспоминая случай, когда на крыше здания появилась загадочная антенна. - Наши беспилотники начали летать вокруг этого здания, думая, что там могут прятаться россияне, после чего сначала вышел мужчина, а потом показал жену и ребенка".

Поскольку Украина не проводит принудительную эвакуацию из охваченных боем городов, солдатам приходится постоянно решать, кто мирный житель, а кто может оказаться замаскированным противником. Эта неопределенность также ограничивает арсенал используемого оружия, зачастую вынуждая использовать беспилотники вместо артиллерии.

В Покровск проникает обычная российская пехота

Петрина считает, что российские солдаты носят гражданскую одежду не только для совершения диверсий, но и из страха и в надежде остаться незамеченными. Он утверждает, что бригада перехватила радиопереговоры, в которых российские военные ставили под сомнение их задачи: "Они начали спрашивать себя: "Зачем мы здесь? Мы не понимаем, в чем заключается задание".

Хотя некоторые сообщения предполагают, что диверсанты могли быть представителями российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) – разновидности спецназа, заместитель командира Петрина утверждает, что солдаты, обнаруженные в Покровске, – это обычная пехота, взвод численностью около 30 человек, разделенный на небольшие группы по три-четыре человека.

"Мы уверены, что они не отправят свои спецподразделения в Покровск на эти задания, потому что это практически стопроцентная гибель", – говорит он.

По его словам, россияне используют пехоту, как пушечное мясо, иногда их отправляют в город в качестве наказания и как дешевый способ собрать разведданные об украинских позициях.

Разрушенные дома в Покровске Фото: Getty

Одна российская ДРГ действовала в соседнем городе, однако сейчас она уже ликвидирована. Но подтверждено, что российские подразделения ДРГ действуют в более широком районе. На этой неделе им удалось совершить крупный прорыв к северо-востоку от Покровска. Вскоре за ними последовали российские штурмовые подразделения, заняв позиции на семь километров в глубину украинских позиций. Прорыв был осуществлен менее чем за 48 часов.

Во вторник главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Александр Сырский перебросил в Покровск дополнительные силы для ликвидации диверсионных групп в городе. "Противник, используя численное превосходство, несмотря на большие потери в живой силе, пытается небольшими группами просочиться на нашу линию фронта", — заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

Пока что судьба Покровска висит на волоске. В зависимости от исхода пятничной встречи США и России на Аляске, если Украина не сможет удержать Донецкую область дипломатическими средствами, Россия может взять ее силой. Захват Покровска поможет обеспечить контроль над всей Донецкой областью.

Напомним, несколько дней в Донецкую область перебросили бойцов подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые заняли определенную полосу обороны на Покровском направлении. Военные отчитались, что за два дня ликвидировали около 200 россиян.

А 12 августа военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты сообщили, что ВС РФ вклинились между Покровском и Константиновкой. При этом россияне применяли тактику продвижения малыми группами.