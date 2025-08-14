ЗС РФ переодягаються у форму "Укрпошти" і проникають у Покровськ, — Telegraph (фото, відео)

Сили Кремля використовують будь-які методи, щоб захопити більше української території, засилаючи в прифронтовий Покровськ малі піхотні групи. Виявляти російських диверсантів Силам оборони допомагають навіть місцеві пенсіонери.

Про переодягнених росіян у Покровську попереджають українські військові, демонструючи фото і відео, зняті з безпілотників, пише The Telegraph.

На одному зі знімків із групового чату видно двох чоловіків у цивільному одязі, які виходять із будинку в центрі Покровська на сході України.

"Обережно, це росіяни", — йдеться в повідомленні, яке попереджає інших військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади України. Як стало відомо, російські війська використовують цю нову тактику для проникнення в Покровськ, ключовий логістичний вузол, і нападу на солдатів ЗСУ.

Це частина перегонів Росії із захоплення міста і максимально можливої частини української території напередодні саміту Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці.

Раніше повідомлялося, що Україна може погодитися поступитися територіями, вже утримуваними Росією, в межах мирного плану, підтримуваного Європою. Це означало б замороження лінії фронту в межах угоди Трампа і передавання Росії фактичного контролю над окупованими нею територіями в Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та Криму.

Зусилля Росії із захоплення якомога більшої території наростають. Диверсійно-розвідувальні загони прорвали ослаблені оборонні споруди в районі Добропілля на Донеччині, просунувшись на відстань у 10 кілометрів від лінії фронту всього за 48 годин, згідно з повідомленнями з місць бойових дій. Їхня мета — відрізати Покровськ і Краматорськ, ще один важливий опорний пункт у Донбасі, що перебуває під контролем України.

Російські солдати маскуються під цивільних

Однак солдати ЗСУ дають гідну відсіч, тому росіяни змушені вдаватися до хитрощів і ховатися в цивільному серед цивільних, повідомив заступник командира бригади Ілля Петрина.

"Ми бачили, як росіяни переодягалися у військову форму, навіть у нашу. Ми знаходимо російську військову форму в тих місцях, де, як нам відомо, вони були", — каже він. Бригада навіть перехопила російські радіопереговори, в яких солдати обговорюють ці варіанти маскування.

За словами Петрини, головне завдання росіян — атакувати піхотні групи або легкоброньовану техніку і порушувати логістику українських військ. Другорядне завдання — підтримувати зв'язок із місцевими жителями і поширювати дезінформацію.

"Вони повідомляють їм, що в Покровськ уже увійшло 500 росіян, щоб переконати їх більше не допомагати українцям", — каже він.

Щонайменше 28 російських військовослужбовців було впізнано в другій половині минулого місяця. Петрина каже, що хвилю диверсантів було вперше помічено 18 липня, коли погана погода обмежила можливості українських безпілотників і дала російським військам можливість непомітно проникнути в місто.

Диверсанти діяли групами по три-чотири людини, займаючи занедбані будинки і надягаючи будь-який цивільний одяг, який їм вдавалося знайти. В одному випадку російського солдата, який востаннє вижив зі свого підрозділу, було виявлено у футболці "Укрпошти".

А на мобільному телефоні, вилученому в російського солдата, було знайдено мапу Покровська з дорогами і маршрутами, які використовуються російськими військами для проникнення в місто.

"Ми виявили маршрут, яким вони проникали в місто. Штурмовій бригаді було дано наказ, і вхід було перекрито", — пояснив Ілля, розповівши, що в міру просування цим маршрутом українські сили почали знаходити кинуту російську форму в будинках, і тоді ЗСУ почали фільтрацію серед мирного населення.

Процес фільтрації тривав дев'ять днів. Українські солдати ходили з хати в хату відомими маршрутами проникнення, розмовляючи з жителями, щоб відрізнити своїх від чужих. За словами Петрини, в одному з будинків вони зіткнулися з російськими військами. Українські сили знищили весь загін, закидавши гранатами підвал, де вони ховалися. Нагорі вони виявили кинуту російську форму, розкидану по кімнатах.

Жителі Покровська допомагають українським силам впізнати диверсантів. На одному з відео видно, як двоє пенсіонерів направляють український безпілотник на будинок, де ховалися російські солдати. Бабуся з тростиною навіть відчинила ворота, щоб український дрон пролетів і вбив солдатів, які перебували всередині.

Але російські диверсанти ускладнюють завдання. Іноді українські солдати не впевнені, хто друг, а хто ворог.

"Це дуже складно, — каже Петрина, згадуючи випадок, коли на даху будівлі з'явилася загадкова антена. — Наші безпілотники почали літати навколо цієї будівлі, думаючи, що там можуть ховатися росіяни, після чого спочатку вийшов чоловік, а потім показав дружину та дитину".

Оскільки Україна не проводить примусову евакуацію з охоплених боєм міст, солдатам доводиться постійно вирішувати, хто мирний житель, а хто може виявитися замаскованим противником. Ця невизначеність також обмежує арсенал використовуваної зброї, часто змушуючи використовувати безпілотники замість артилерії.

У Покровськ проникає звичайна російська піхота

Петрина вважає, що російські солдати носять цивільний одяг не тільки для здійснення диверсій, а й зі страху і в надії залишитися непоміченими. Він стверджує, що бригада перехопила радіопереговори, в яких російські військові ставили під сумнів їхні завдання: "Вони почали запитувати себе: "Навіщо ми тут? Ми не розуміємо, в чому полягає завдання".

Хоча деякі повідомлення припускають, що диверсанти могли бути представниками російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) — різновиду спецпризначенців, заступник командира Петрина стверджує, що солдати, яких виявили в Покровську, — це звичайна піхота, взвод чисельністю приблизно 30 осіб, розділений на невеликі групи по три–чотири людини.

"Ми впевнені, що вони не відправлять свої спецпідрозділи в Покровськ на ці завдання, тому що це практично стовідсоткова загибель", — каже він.

За його словами, росіяни використовують піхоту, як гарматне м'ясо, іноді їх відправляють у місто як покарання і як дешевий спосіб зібрати розвіддані про українські позиції.

Одна російська ДРГ діяла в сусідньому місті, проте наразі вона вже ліквідована. Але підтверджено, що російські підрозділи ДРГ діють у ширшому районі. Цього тижня їм вдалося здійснити великий прорив на північний схід від Покровська. Незабаром за ними пішли російські штурмові підрозділи, зайнявши позиції на сім кілометрів у глибину українських позицій. Прорив було здійснено менш ніж за 48 годин.

У вівторок головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Олександр Сирський перекинув у Покровськ додаткові сили для ліквідації диверсійних груп у місті. "Противник, використовуючи чисельну перевагу, попри великі втрати в живій силі, намагається невеликими групами просочитися на нашу лінію фронту", — заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Поки що доля Покровська висить на волосині. Залежно від результату п'ятничної зустрічі США і Росії на Алясці, якщо Україна не зможе утримати Донецьку область дипломатичними засобами, Росія може взяти її силою. Захоплення Покровська допоможе забезпечити контроль над усією Донецькою областю.

Нагадаємо, кілька днів тому на Донеччину перекинули бійців підрозділу "Азов" Національної гвардії України, які зайняли певну смугу оборони на Покровському напрямку. Військові відзвітували, що за два дні ліквідували приблизно 200 росіян.

А 12 серпня військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти повідомили, що ЗС РФ вклинилися між Покровськом і Костянтинівкою. Водночас росіяни застосовували тактику просування малими групами.