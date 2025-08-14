ЗСУ пригальмували "клешню" ЗС РФ, але ті просунулися біля Родинського: боєць про бої біля Покровська

У Родинському противник зміг закріпитися у східній частині міста. Лінія зіткнення поступово зміщується до багатоповерхових кварталів, де йдуть ближні бої.

На Покровсько-Добропільському напрямку на Донеччині російські окупанти змогли закріпитися у східній частині Родинського, а ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію довкола "клешні", яку ЗС РФ утворили проривом в районі Добропілля. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"У Родинському противник зміг закріпитися у східній частині міста. Лінія зіткнення поступово зміщується до багатоповерхових кварталів, де йдуть ближні бої. Наші підрозділи намагаються стримувати просування але ворог сильно тисне, використовуючи артилерію та дрони для вибивання нашої оборони", — проінформував український захисник.

Він додав, що у Красному Лимані теж зараз складна ситуація — Сили оборони контролюють лише частину населеного пункту, а окупанти намагаються прорватися з боку східних підступів, поступово нарощуючи свою присутність, щоб остаточно вибити українські підрозділи і вже підійти бличже до траси, охопивши Родинське з півдня.

"Стосовно прориву, де утворилася так звана "клешня", вдалося частково стабілізувати: фланги підсилені, противнику важче розширювати захоплену ділянку. Проте лінія оборони ще не повністю відновлена, і загроза повторного розширення прориву залишається. Ситуація змінюється, але з ризиком для глибших населених пунктів позаду", — написав "Мучной".

Інший військовий Сил оборони в своєму телеграм-каналі теж натякнув, що ворожа "клешня" почала сипатися.

"Що там ваша клешня, п**арня? Більше нема. А де ваші солдатики, п**арняві?", — лаконічно написав він про ситуацію з проривом РФ під Добропіллям.

У зведенні Генштабу ЗСУ 14 серпня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 56 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

Карта боїв на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

14 серпня повідомлялося, що ЗС РФ переодягаються у форму "Укрпошти" і проникають у Покровськ. Виявляти російських диверсантів Силам оборони допомагають навіть місцеві пенсіонери.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що ЗС РФ не зможуть довго протриматися в "язику", який вони створили в районі Добропілля на Донеччині. Їм доведеться важко без підтримки техніки.

Також повідомлялося, що на Донеччину перекинули бійців підрозділу "Азов" Національної гвардії України, які зайняли певну смугу оборони на Покровському напрямку. Військові відзвітували, що за два дні ліквідували приблизно 200 росіян.

12 серпня військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти повідомили, що ЗС РФ вклинилися між Покровськом і Костянтинівкою. Водночас росіяни застосовували тактику просування малими групами.