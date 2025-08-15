Прорыв ВС РФ под Добропольем остановлен: Силы обороны отбросили оккупантов, — DeepState

На обновленной карте DeepState обозначено, что Силы обороны Украины отбросили ВС РФ под Добропольем, где 11 августа враг образовал "язык" длиной около 10 км. Об остановке продвижения россиян также сообщили в 1 корпусе НГУ "Азов".

Related video

Аналитическая группа DeepState сообщила об успехах украинских военных вблизи семи населенных пунктов на Покровском направлении. Теперь, согласно карте, "язык" российского прорыва на восток от Доброполья перерезан украинскими подразделениями.

По данным DeepState, СОУ отбросили россиян вблизи Рубежного, Золотого Колодезя, Веселого, Вольного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.

Ситуация возле Доброполья по состоянию на 15 августа по данным DeepState Фото: скриншот

В Telegram-канале 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" опубликовано заявление об остановке продвижения россиян на Покровском направлении. В корпусе сообщили, что бойцы "Азова" зачистили от россиян населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодезь.

По данным подразделения, оккупанты потеряли 271 военного убитыми и 101 ранеными, а в плен было взято 13 россиян. Кроме того, "Азов" отчитался об уничтожении или повреждении одного вражеского танка, 2 боевых бронированных машин, 37 единиц авто- и мототехники и 3 пушек.

Прорыв ВС РФ под Добропольем: что известно

11 августа аналитики DeepState сообщали о прорыве ВС РФ возле населенных пунктов Кучеров Яр и Золотой Колодезь неподалеку Доброполья. В ОСУВ "Днепр" вечером того же дня заявили, что на этом направлении идут самые интенсивные бои на всей линии соприкосновения и командование привлекает резервы, но об оккупации речь не идет. Генеральный штаб ВСУ подтвердил "просачивание" диверсионных групп оккупантов на Покровском направлении.

Военнослужащий с позывным "Скиф", командир экипажа беспилотных авиационных комплексов отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ 15 августа рассказывал, что ВС РФ пытаются перерезать две логистические трассы ВСУ под Добропольем.

Спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев сообщал о стабилизации ситуации под Добропольем 14 августа.