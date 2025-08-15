Прорыв под Добропольем: ВС РФ пытаются перерезать две логистические трассы ВСУ, — боец (видео)

Оккупанты уже перерезали трассу Константиновка-Покровск, следующее направление — это Краматорск-Покровск, а Доброполье находится на его пути, говорит боец "Скиф".

Related video

ВС РФ продолжат продвигаться на запад от Покровска для того, чтобы окончательно перерезать логистику Сил обороны в районе Доброполья. Об этом в эфире "Киев24" рассказал военнослужащий с позывным "Скиф", командир экипажа беспилотных авиационных комплексов отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ.

По словам "Скифа", ситуация на Покровском направлении до сих пор остается сложной, поскольку российские оккупанты контролируют большинство логистических путей. Впрочем, есть и положительные новости, потому что ее удалось несколько стабилизировать.

"Враг не оставляет попыток не только захватить город Покровск, но и перерезать логистические пути, которые к этому городу подходят. Учитывая то, что Доброполье является одним из городов по трассе Константиновка-Покровск, то эта трасса уже перерезана. И следующее направление — это Краматорск-Покровск, а Доброполье находится на его пути", — подчеркнул он.

"Скиф" отметил, что выступлением, которое сделали ВС РФ в районе Доброполья, они пытались перерезать логистику не только в направлении Покровска, но и Доброполья.

"Мы видим, что ситуация на Покровском направлении с каждым днем усложняется. Мы действительно видим, что сейчас она стабилизируется, однако ослаблением это не назовешь. Враг на этом направлении достиг довольно больших успехов. Сейчас эту ситуацию пытаются исправить комплексно Силы обороны", — рассказал "Скиф".

Карта боев в районе Доброполья

Ситуация на Покровском направлении

Прибытие украинских подкреплений, в частности из 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", помогло сдержать прорыв россиян и начать локализованные контратаки на собственные укрепления. Прорыв врага оказался серьезнее, чем ожидалось, а около 200 оккупантов были убитыми или ранеными.

Боец с позывным "Мучной", на Покровско-Добропольском направлении в Донецкой области ВС РФ закрепились в восточной части Родинского, в то же время украинским бойцам удалось стабилизировать ситуацию вокруг "клешни", которую россияне образовали прорывом в районе Доброполья.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, Добропольский "прорыв" вызвал в медиа значительный резонанс. Командование ВС РФ пыталось сделать медийный эффект, усиление переговорных позиций Путина на Аляске.