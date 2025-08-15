Прорив під Добропіллям: ЗС РФ намагаються перерізати дві логістичні траси ЗСУ, — боєць (відео)

Окупанти вже перерізали трасу Костянтинівка-Покровськ, наступний напрямок — це Краматорськ-Покровськ, а Добропілля перебуває на його шляху, говорить боєць "Скіф".

ЗС РФ продовжать просуватися на захід від Покровська для того, щоб остаточно перерізати логістику Сил оборони в районі Добропілля. Про це в ефірі "Київ24" розповів військовослужбовець з позивним "Скіф", командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ.

За словами "Скіфа", ситуація на Покровському напрямку і досі залишається складною, оскільки російські окупанти контролюють більшість логістичних шляхів. Втім, є і позитивні новини, тому що її вдалося дещо стабілізувати.

"Ворог не полишає спроб не тільки захопити місто Покровськ, а ще й перерізати логістичні шляхи, які до цього міста підходять. Враховуючи те, що Добропілля є одним з міст по трасі Костянтинівка-Покровськ, то ця траса вже перерізана. І наступний напрямок — це Краматорськ-Покровськ, а Добропілля перебуває на його шляху", — наголосив він.

"Скіф" зауважив, що виступом, який зробили ЗС РФ в районі Добропілля, вони намагалися перерізати логістику не лише в напрямку Покровська, але й Добропілля.

"Ми бачимо, що ситуація на Покровському напрямку з кожним днем ускладнюється. Ми дійсно бачимо, що зараз вона стабілізується, проте послабленням це не назвеш. Ворог на цьому напрямку досяг доволі великих успіхів. Зараз цю ситуацію намагаються виправити комплексно Сили оборони", — розповів "Скіф".

Карта боїв в районі Добропілля

Ситуація на Покровському напрямку

Прибуття українських підкріплень, зокрема з 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", допомогло стримати прорив росіян і розпочати локалізовані контратаки на власні укріплення. Прорив ворога виявився серйознішим, ніж очікувалося, а близько 200 окупантів було вбитими або пораненими.

Боєць з позивним "Мучной", на Покровсько-Добропільському напрямку на Донеччині ЗС РФ закріпилися у східній частині Родинського, водночас українським бійцям вдалося стабілізувати ситуацію навколо "клешні", яку росіяни утворили проривом у районі Добропілля.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, Добропільський "прорив" викликав у медіа значний резонанс. Командування ЗС РФ намагалося зробити медійний ефект, посилення переговорних позицій Путіна на Алясці.