Бої на Добропільському напрямку: ЗСУ відбивають штурми та контратакують власні фортифікації (карти)

Українські війська стримують прорив росіян у Добропільському районі та починають локалізовані контратаки на власні укріплення. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, оскільки російські війська здійснили десятки атак, але ЗСУ відбили більшість штурмів та продовжують стабілізувати лінію фронту.

Французький осінтер Clément Molin у мережі X повідомив, що прибуття українських підкріплень, зокрема з 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", допомогло стримати прорив росіян і розпочати локалізовані контратаки на власні укріплення. Прорив ворога виявився значнішим, ніж очікувалося, а близько 200 окупантів було вбитими або пораненими.

Прибуття українських підкріплень допомогло стримати просування росіян Фото: X (Twitter)

Основним завданням українських військ зараз є відновлення цілісності оборонної лінії Донбасу, зокрема повернення міста Рубіжного та відкидання ворога на безпечну відстань. Операцію ускладнює велика кількість російських сил у районі та неможливість широко застосовувати бронетехніку через власні укріплення. Тим часом інженери продовжують будівництво оборонних рубежів за кілька кілометрів від місця прориву, а російські війська ведуть масовані обстріли та авіаудари по місту Добропілля та селищі Удачне.

Супутникові знімки показують, що українські інженери продовжують будівництво укріплень за 4 км від місця прориву росіян Фото: X (Twitter)

За його словами, українська армія далека від колапсу, а швидке просування росіян у глибину неможливе. Водночас російська тактика передбачає надсилання сотень солдатів у тил на тривалий час, організацію засідок і закріплення на захоплених позиціях, як це сталося у Добропіллі.

Осінтер також послався на блогера Thorkill, який описує розвиток подій у регіоні. За його даними, українські війська намагаються відбити село Золотий Колодязь, однак атака з лісового масиву поблизу міста Рубіжного, за словами місцевих жителів, була невдалою. Водночас 2-й механізований батальйон 93-ї механізованої бригади наступає на східному фланзі та прорвав російські позиції поблизу глиняного рудника "Донбаська глина".

Українці розпочали контрнаступ Фото: X (Twitter)

Бої тривають і в районі рудника "Веско" на північ від Гружкого, де, за деякими даними, російські ДРГ перерізали дорогу Андріївка — Дружківка. З 11 серпня частина території на північ від Гружкого перебуває під повним контролем росіян, і вони там закріпилися. Лінія фронту на більшості ділянки стабілізувалася, а період змінних зон контролю завершився.

Бої на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті за даними Генштабу

За даними Генерального штабу ЗСУ, ситуація на Покровському напрямку, куди входить і Добропільський район, залишається напруженою. Станом на 16:00 14 серпня російські війська здійснили 37 атак у районах населених пунктів Попів Яр, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка. Українські захисники відбили 34 атаки, а бої тривають.

Генштаб повідомляє, що українські війська вживають усіх необхідних заходів для виявлення та знищення російських груп, які напередодні проникли в тилові райони. Минулої доби бійці однієї з механізованих бригад взяли в полон п’ятьох окупантів.

Нагадаємо, що за словами бійця Сил оборони з позивним "Мучной", на Покровсько-Добропільському напрямку на Донеччині російські війська закріпилися у східній частині Родинського, водночас українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію навколо "клешні", яку росіяни утворили проривом у районі Добропілля.

Також за словами військового експерта Олександра Коваленка, Добропільський "прорив", який днями стався на Донеччині, викликав у медіа значний резонанс і потребує детального пояснення подій, щоб запобігти подальшим маніпуляціям.