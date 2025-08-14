Бои на Добропольском направлении: ВСУ отбивают штурмы и контратакуют собственные фортификации (карты)

Украинские войска сдерживают прорыв россиян в Добропольском районе и начинают локализованные контратаки на собственные укрепления. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, поскольку российские войска совершили десятки атак, но ВСУ отбили большинство штурмов и продолжают стабилизировать линию фронта.

Французский осинтер Clément Molin в сети X сообщил, что прибытие украинских подкреплений, в частности из 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", помогло сдержать прорыв россиян и начать локализованные контратаки на собственные укрепления. Прорыв врага оказался более значительным, чем ожидалось, а около 200 оккупантов были убитыми или ранеными.

Основной задачей украинских войск сейчас является восстановление целостности оборонительной линии Донбасса, в частности возвращение города Рубежного и отбрасывание врага на безопасное расстояние. Операцию осложняет большое количество российских сил в районе и невозможность широко применять бронетехнику из-за собственных укреплений. Тем временем инженеры продолжают строительство оборонительных рубежей в нескольких километрах от места прорыва, а российские войска ведут массированные обстрелы и авиаудары по городу Доброполье и поселку Удачное.

По его словам, украинская армия далека от коллапса, а быстрое продвижение россиян в глубину невозможно. В то же время российская тактика предусматривает отправку сотен солдат в тыл на длительное время, организацию засад и закрепление на захваченных позициях, как это произошло в Доброполье.

Осинтер также сослался на блогера Thorkill, который описывает развитие событий в регионе. По его данным, украинские войска пытаются отбить село Золотой Колодец, однако атака из лесного массива вблизи города Рубежного, по словам местных жителей, была неудачной. В то же время 2-й механизированный батальон 93-й механизированной бригады наступает на восточном фланге и прорвал российские позиции вблизи глиняного рудника "Донбасская глина".

Бои продолжаются и в районе рудника "Веско" к северу от Гружского, где, по некоторым данным, российские ДРГ перерезали дорогу Андреевка — Дружковка. С 11 августа часть территории к северу от Гружского находится под полным контролем россиян, и они там закрепились. Линия фронта на большинстве участка стабилизировалась, а период переменных зон контроля завершился.

Бои на Покровском направлении: какая ситуация на фронте по данным Генштаба

По данным Генерального штаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении, куда входит и Добропольский район, остается напряженной. По состоянию на 16:00 14 августа российские войска совершили 37 атак в районах населенных пунктов Попов Яр, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Вольное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Удачное и Новоукраинка. Украинские защитники отбили 34 атаки, а бои продолжаются.

Генштаб сообщает, что украинские войска принимают все необходимые меры для выявления и уничтожения российских групп, которые накануне проникли в тыловые районы. За прошедшие сутки бойцы одной из механизированных бригад взяли в плен пятерых оккупантов.

Напомним, что по словам бойца Сил обороны с позывным "Мучной", на Покровско-Добропольском направлении в Донецкой области российские войска закрепились в восточной части Родинского, в то же время украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию вокруг "клешни", которую россияне образовали прорывом в районе Доброполья.

Также по словам военного эксперта Александра Коваленко, Добропольский "прорыв", который на днях произошел в Донецкой области, вызвал в медиа значительный резонанс и требует детального объяснения событий, чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции.