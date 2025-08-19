Наступ під Запоріжжям: АТЕШ повідомив про підрозділ ЗС РФ, який залишив позиції та склад БК (фото)
Підрозділ Збройних сил Російської Федерації міг залишити позиції на Запорізькому, оскільки не втримався під масованими ударами дронів Збройних сил України. Напрямок втечі росіян — у бік Бердянська, у якому є надія сховатись від командирів.
Інцидент на Запорізькому напрямку стосується росіян з 70 мотострілецького полку ЗС РФ, повідомили у Telegram-каналі руху спротиву українців та кримських татар АТЕШ. Вказується, що такі випадки часті на лінії фронту, оскільки жива сила потерпає від атаки безпілотників, а відступати та рятуватись їм забороняють командири.
Допис про ситуацію на лінії фронту під Запоріжжям з'явився у мережі зранку 19 серпня. Як доказ, публікуються дві фотографії залишених російських позицій. На фото бачимо польове сховище боєприпасів, прикрите маскувальною сіткою. Поруч — два ящики (не ясно, повних чи порожніх). У якій саме точці фронту відбувся інцидент, не вказано.
Представники АТЕШ пояснили, що отримали фото позицій ЗС РФ від російського солдата. Також запевняють, що такі інциденти відбуваються регулярно, а координати сьогоднішньої точки вже передали Силам оборони.
"Зафіксовано покинуті позиції та ящики з боєкомплектом, які залишені без охорони. Такі випадки, хоч і не повсюдні, трапляються часто і вказують на системний характер проблеми. Усі дані, включно з точними координатами, вже передані СОУ", — ідеться у дописі.
Командування поки не підтверджувало, що підрозділи ЗС РФ залишаються позиції на певних ділянках фронту під Запоріжжям.
Наступ РФ — що відбувається на Запорізькому напрямку
Зазначимо, Фокус писав про ситуацію на Запорізькому напрямку, яка склалась у серпні 2025 року. 18 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗС РФ готуються до потужнісного наступу на обласний центр. Згідно з даними командування, для підсилення угрупування росіяни перекинули 76 десантно-штурмову дивізію, яка перебувала у Курській області. Спершу ворог планує окупувати Покровськ, а наступна ціль — Запорізька область до адміністративних кордонів, наголосив Сирський.
Тоді є з'явилась інформація від речника Сил оборони півдня Владислава Волошина. Речник заявив, що окупанти формують нові штурмові дивізії на окупованій частині Херсонської області й також відправляють їх під Запоріжжя. Зокрема, доукомплектовується морська піхота ЗС РФ, а замість неї приїжджають стрілецькі підрозділи.
Нагадуємо, 19 серпня стався вибух на залізниці під Токмаком: з'ясувалось, що злетів у повітря потяг з паливом і це повністю зруйнувало залізничні шляхи.