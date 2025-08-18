На Херсонщині ЗС РФ формують штурмові підрозділи: в ЗСУ повідомили, куди їх перекидатимуть

Російські підрозділи, які раніше перебували на лінії бойового зіткнення на тимчасово окупованій частині Херсонської області, зокрема, підрозділи морської піхоти, зараз виводяться. Їх будуть доукомплектовувати та накопичувати сили.

На Херсонщині російські окупанти почали проводити перегрупування, аби вивільнити з особового складу штурмові підрозділи, щоб в подальшому перекинути їх на інші напрямки. Про це в коментарі Укрінформу заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки, противник здійснює перегрупування своїх підрозділів на Херсонському напрямку з метою вивільнення деяких штурмових підрозділів і перенаправлення на інший напрямок, зокрема на Запорізький", – сказав він.

Він також зауважив, що українська розвідка підтвердила, що російські підрозділи, які раніше перебували на лінії бойового зіткнення, зокрема, підрозділи морської піхоти, зараз виводяться. Їх будуть доукомплектовувати та накопичувати сили.

"На їхнє місце він вводить звичайні мотострілецькі підрозділи. Ці штурмові підрозділи будуть заводити на Запорізький напрямок. Ворог перекидає туди з інших напрямків, навіть з північних напрямків, деякі десантні підрозділи і накопичує їх в основному на тимчасово окупованій території Запорізької області для того, щоб в майбутньому тут активізувати штурмові дії", – пояснив речник.

Наступ РФ на Запоріжжя — що відомо

Наступною пріоритетною ціллю наступу РФ в Україні може стати Запоріжжя. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що удар на цьому напрямку планувався ще рік тому, але наміри окупантів зірвала Курська операція.

18 серпня ЗС РФ атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинули троє людей, ще 20 отримали поранення. Ракети влучили по торговому ряду та об’єкту критичної інфраструктури.

12 серпня ЗСУ показали кадри успішної зачистки від ворога селища Степногірськ на Запорізькому напрямку. Росіяни проникли на південні околиці населеного пункту й намагалися закріпитися, та були розбиті бійцями Сил оборони Півдня.