Проникнули до багатоповерхівок: ЗСУ на Запоріжжі зачистили селище від російської ДРГ (відео)

Українські військові показали кадри успішної зачистки від ворога селища Степногірськ на Запорізькому напрямку. Росіяни проникли на південні околиці населеного пункту й намагалися закріпитися, та були розбиті бійцями Сил оборони Півдня.

На опублікованому на сторінці у Facebook 210-го окремого штурмового полку відео можна побачити роботу підрозділів Сил оборони Півдня. Українські бійці зачистили багатоповерхівки від російської ДРГ.

Військові розповіли, що позиції підготували для заходу штурмовиків оператори дронів й артилеристи. Окупанти намагалися проникнути в населений пункт малими групами та закріпитися серед багатоповерхівок, але українські бійці вчасно виявили та знищили ворога.

В 210 ОШП повідомили, що 1 штурмовий батальйон зміг успішно виконати місію, не зазнавши втрат особового складу.

В DeepState зазначили, що бійці 210 окремого штурмового полку зачистили спільно з суміжними українськими підрозділами південні околиці селища Степногірськ.

"Завдяки якісній роботі 210 ОШП та суміжних підрозділів вдалося вибити залишки противника та сконцентрувати на закріпленні та відновленні позицій", — розповіли аналітики.

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8:00 12 серпня повідомляли, що росіяни на Оріхівському напрямку здійснили два штурми в районі села Кам'янського та в напрямку села Новоданилівки.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин 11 серпня розповідав, що росіяни перекидають додаткові сили на дві ділянки фронту на Запоріжжі. Зокрема були помічені не менше ніж 25 тралів з бронетехнікою та понад 30 вантажівок із боєкомплектами.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук 12 серпня зазначав, що РФ перекидає сили на Запоріжжя, зокрема на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки, бо не може змиритись з успіхами ЗСУ й прагне за будь-яку ціну виправити ситуацію.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 1 серпня повідомляли, що ЗСУ відбили село Темирівку на Запорізькому напрямку.