ЗС РФ запустили "Іскандери" по Запоріжжю: є загиблі, десятки постраждалих (фото, відео)

Сьогодні вранці російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинули троє людей, ще 20 отримали поранення. Ракети влучили по торговому ряду та об’єкту критичної інфраструктури.

Related video

За повідомленням очільника Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова, армія РФ завдала два удари по місту, попередньо ракетами типу "Іскандер". Удари було завдано о 09:05 та 09:10 ранку. Внаслідок атаки троє людей загинули, 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами Федорова, серед постраждалих — 17-річний підліток. Багато людей наразі перебувають в операційних, медики роблять усе можливе для збереження їхнього життя.

Влучання спричинили пожежі на зупинці громадського транспорту та у магазинах, пошкоджено маршрутне таксі, довколишні будинки та цех підприємства.

Обласна прокуратура уточнила, що за фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України — воєнний злочин, що призвів до загибелі людини. Рятувальники повідомили про померлого чоловіка, якого дістали з провалля після вибуху.

Нагадаємо, Запоріжжя неодноразово піддавалося обстрілам російських військ, що призводило до людських жертв і руйнувань цивільної інфраструктури.

Як повідомляв Фокус, нещодавно унаслідок обстрілу Запоріжжя КАБами було пошкоджено медичний заклад, клініку Запорізького медичного державного університету, і понад 20 багатоквартирних будинків.