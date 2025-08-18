ВС РФ запустили "Искандеры" по Запорожью: есть погибшие, десятки пострадавших (фото, видео)

Сегодня утром российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погибли три человека, еще 20 получили ранения. Ракеты попали по торговому ряду и объекту критической инфраструктуры.

По сообщению главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, армия РФ нанесла два удара по городу, предварительно ракетами типа "Искандер". Удары были нанесены в 09:05 и 09:10 утра. В результате атаки три человека погибли, 20 получили ранения различной степени тяжести.

По словам Федорова, среди пострадавших — 17-летний подросток. Многие люди сейчас находятся в операционных, медики делают все возможное для сохранения их жизни.

Попадания вызвали пожары на остановке общественного транспорта и в магазинах, повреждены маршрутное такси, близлежащие дома и цех предприятия.

Областная прокуратура уточнила, что по факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 438 УК Украины — военное преступление, повлекшее гибель человека. Спасатели сообщили об умершем мужчине, которого достали из пропасти после взрыва.

Напомним, Запорожье неоднократно подвергалось обстрелам российских войск, что приводило к человеческим жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.

Как сообщал Фокус, недавно в результате обстрела Запорожья КАБами было повреждено медицинское учреждение, клиника Запорожского медицинского государственного университета, и более 20 многоквартирных домов.