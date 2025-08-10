Россияне ударили авиабомбами по автовокзалу и клинике в Запорожье: все подробности (фото, видео)

Днем 10 августа российские оккупационные войска ударили по автовокзалу в Запорожье двумя авиабомбами, в результате чего известно уже о по меньшей мере 20 пострадавших.

Люди, которые находились рядом с автовокзалом, получили множественные минно-взрывные травмы конечностей, головы и брюшной полости, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия удара РФ по автовокзалу в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Последствия удара РФ по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

Последствия удара ВС РФ по автовокзалу в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Удары двумя управляемыми авиационными бомбами по Запорожью состоялись около 18:00. Сразу после взрывов Федоров отметил, что под завалами могут находиться люди.

Впоследствии он уточнил, что в результате вражеского удара повреждены семь многоквартирных домов и нежилые помещения.

"В зданиях выбиты окна и изуродованы крыши. Коммунальщики уже начали устранение последствий атаки — закрывают выбитые окна листами ОСБ, обследуют соседние дома", — написал Федоров, обнародовав видео, на котором зафиксирован момент прилета по городу.

В 22:23 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Запорожья сообщила, что завершила аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

"В результате происшествия пострадали 20 человек, одного из них спасатели деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций. Количество пострадавших уточняется. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 гражданам", — пояснили спасатели.

По их словам, восстановительные работы коммунальных служб города продолжаются до сих пор.

Реакция Зеленского на удар по автовокзалу в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое вечернее обращение со слов о Запорожье.

Вечернее обращение Владимира Зеленского 10 августа 2025 года

"Авиабомбы — по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил работников ГСЧС Украины и все другие службы за оперативное реагирование и сохранение жизни людей.

Напомним, 10 августа ВС РФ ударили по железнодорожному вокзалу на Днепропетровщине.

9 августа в Харькове дрон ВС РФ ударил по мебельному магазину.