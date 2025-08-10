ВС РФ ударили по железнодорожному вокзалу на Днепропетровщине: что известно (фото)

В Днепропетровской области из-за российских атак и поврежденной инфраструктуры ввели временные изменения в движении поездов через станцию Синельниково-1.

В результате обстрелов Днепропетровской области несколько поездов будут следовать с незначительной задержкой, сообщили в "Укрзализныце".

Поезда, которые следуют на участке от Днепра до Запорожья и в обратном направлении, будут проезжать поврежденный участок под вспомогательным локомотивом и задержатся в пределах часа.

Поезд №92 Одесса — Краматорск и №824 Днепр — Харьков будут следовать через станцию Самар-Днепровский. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать в объезд, сообщила компания-перевозчик.

Железнодорожники, как отмечается, восстанавливают поврежденную инфраструктуру, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику.

Глава "УЗ" Александр Перцовский показал последствия удара массированного удара беспилотниками на железнодорожный узел. Он подчеркнул, что возможных жертв удалось избежать из-за заблаговременной эвакуации всех дежурных работников.

В сети также появились кадры вокзала, разрушенного в Синельниково.

В ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки Синельниковского района в районном центре повреждения получила инфраструктура транспортного предприятия. Также разрушены 2 частных дома. На нескольких локациях возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.

Напомним, ночью россияне атаковали Синельниковский район. В небе Днепропетровской области был уничтожен 21 беспилотник.

5 августа сообщалось, что ВС РФ приблизились к административной границе Днепропетровской области и "разрезали" позиции украинцев между Покровском и Константиновкой. В то же время в ОСГВ "Хортица" сообщили, что акцент российских наступлений сейчас сместился. Идея выйти в Днепропетровскую область не оправдала себя, поэтому активность на Новопавловском направлении, которое ранее было в лидерах по количеству штурмов врага, упала.