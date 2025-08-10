ЗС РФ вдарили по залізничному вокзалу на Дніпропетровщині: що відомо (фото)

У Дніпропетровській області через російські атаки та пошкоджену інфраструктуру запровадили тимчасові зміни у русі поїздів через станцію Синельникове-1.

Внаслідок обстрілу Дніпропетровської області декілька поїздів прямуватимуть із незначною затримкою, повідомили в Укрзалізниці.

Поїзди, які слідують на дільниці від Дніпра до Запоріжжя і в зворотному напрямку, проїжджатимуть пошкоджену ділянку під допоміжним локомотивом і затримаються в межах години.

Поїзд №92 Одеса — Краматорськ і №824 Дніпро — Харків прямуватимуть через станцію Самар-Дніпровський. Зворотні рейси цих поїздів також прямуватимуть в обʼїзд, повідомила компанія-перевізник.

Залізничники, як наголошується, відновлюють пошкоджену інфраструктуру, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку.

Очільник "УЗ" Олександр Перцовський показав наслідки удару масованого удару безпілотниками на залізничний вузол. Він підкреслив, що можливих жертв вдалося уникнути через завчасну евакуацію усіх чергових працівників.

У мережі також з'явилися кадри вокзалу, зруйнованого у Синельниковому.

У ДСНС повідомили, що внаслідок масованої атаки Синельниківського району у районному центрі пошкоджень зазнала інфраструктура транспортного підприємства. Також понівечені 2 приватні будинки. На декількох локаціях виникли пожежі, які вогнеборці ліквідували.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Синельниковський район. У небі Дніпропетровської області було знищено 21 безпілотник.

5 серпня повідомлялося, що ЗС РФ наблизилися до адміністративної межі Дніпропетровської області та "розрізали" позиції українців між Покровськом та Костянтинівкою. Водночас в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що акцент російських наступів зараз змістився. Ідея вийти до Дніпропетровської області не виправдала себе, тож активність на Новопавлівському напрямку, який раніше був у лідерах за кількістю штурмів ворога, впала.