Дрони ЗС РФ обрушилися вночі на українські міста: наслідки масованої атаки

У ніч на неділю, 10 серпня, росіяни атакували українські міста 100 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Related video

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони, інформують Повітряні сили.

За попередніми даними, як повідомляється, протиповітряною обороною на півночі та сході країни збито та подавлено 70 дронів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння уламків збитих апаратів на 3 локаціях.

Дніпропетровська область

Росіяни атакували Синельниковський район, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. У райцентрі, де пошкоджена інфраструктура та транспортне підприємство, сталося декілька займань. Понівечені 2 приватні будинки.

У Васильківській та Межівській громадах потрощені адмінбудівля та оселя, у Нікопольському районі росіяни вдарили fpv-дронами та важкою артилерію по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах.

Повсюди – без постраждалих, повідомив глава ОВА, додавши, що оборонці неба знищили 21 безпілотник.

Як повідомили в "Укрзалізниці", внаслідок бойових дій тимчасово скасували та змінили маршрути курсування поїздів через станцію Синельникове-1.

Графік змін

Харківська область

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали обласний центр та 5 населених пунктів області, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. За його словами постраждали 6 людей, зокрема дитина.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема ️8 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Молнія", 2 fpv-дрони та 2 БпЛА, тип яких встановлюється.

Сумська область

У Сумській ОВА повідомили, що за добу російські війська здійснили 90 обстрілів по 45 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби та скидання ВОГ з БпЛА. Також ЗС РФ здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини. Внаслідок атак у Глухівській громаді пошкоджено автомобіль, у Краснопільській громаді сталося загоряння житлового будинку, у Лебединській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, а у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Чернігівська область

На Чернігівщині під вогнем ЗС РФ опинилися п'ять сіл. Про це "Суспільному" повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

У Богданове зафіксований один скид вибухового пристрою з БпЛА, а у селі Кремський Бугор було чутно два вибухи, ймовірно БпЛА типу "Шахед". У населеному пункті пошкоджена вежа стільникового зв’язку. У селі Архипівка було чутно два вибухи, ймовірно від FPV-дронів та сім приходів міномета 120 мм. Окрім того, у Леонівці зафіксований один вибух від FPV-дрона, а у Жадовому — три вибухи, ймовірно, БпЛА типу "Шахед".

Нагадаємо, у Київському районі Харкова 9 серпня російський ударний дрон влучив у меблевий магазин.

А в Одесі рештки російського дрона місцеві мешканці викидають у баки для сміття.