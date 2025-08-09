"Звичайна тема для Одеси": у місті дрон ВС РФ викинули у сміттєвий бак (фото)

Мешканці Південної Пальміри точно знають, де саме місце російським ударним дронам, які тероризують місто.

Рештки російського дрона українці викидують у баки для сміття, повідомляє Telegram-канал "Ху***я Одеса".

Також там опубліковані фото, на яких помітно, як залишки смертоносного літального апарату знайшли своє законне місце у контейнері з написом "Любіть себе" на майданчику для збору твердих побутових відходів.

Шахед у баку для сміття

"Звичайна тема для Одеси", — підписані кадри.

Великий уламок шахеда у баку для сміття

Утім, варто наголосити, що подібні маніпуляції з дронами є дуже небезпечними. Не варто торкатися дрона чи його уламків, оскільки БПЛА, навіть у пошкодженому стані, можуть містити нездетоновані вибухові речовини або додаткові вибухові пристрої й найменше переміщення може викликати вибух. Будь-яке переміщення або контакт може змінити стан вибухового пристрою та викликати детонацію, попередили у Слов'янській МВА.

При цьому спроби відкрити корпус, заглянути всередину чи зняти будь-які деталі можуть активувати вибуховий пристрій або спричинити витік небезпечних речовин. До того ж деякі дрони оснащені пристроями, чутливими до електромагнітних хвиль, які можуть спровокувати вибух при активації мобільного зв’язку поблизу, тому не варто користуватися мобільним телефоном біля дрона та фотографувати його зблизька.

Не треба підходити до дрона близько, навіть якщо він виглядає безпечним, та не можна дозволяти цього робити іншим людям, особливо дітям. Мінімальна безпечна дистанція становить 30–50 метрів, а у випадку великих дронів — до 100 метрів.

У випадку небезпечної знахідки потрібно негайно зателефонувати до екстрених служб за номером 101 або 102 та очікувати прибуття фахівців, не наближаючись до дрона.

