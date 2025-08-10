Дроны ВС РФ обрушились ночью на украинские города: последствия массированной атаки

В ночь на воскресенье, 10 августа, россияне атаковали украинские города 100 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны, информируют Воздушные силы.

По предварительным данным, как сообщается, противовоздушной обороной на севере и востоке страны сбито и подавлено 70 дронов.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Зафиксировано попадание 30 БпЛА на 12 локациях в прифронтовых регионах Днепропетровщины, Харьковщины, Сумщины и Черниговщины, а также падение обломков сбитых аппаратов на 3 локациях.

Днепропетровская область

Россияне атаковали Синельниковский район, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. В райцентре, где повреждена инфраструктура и транспортное предприятие, произошло несколько возгораний. Разрушены 2 частных дома.

В Васильковской и Межевской громадах разбиты админздание и дом, в Никопольском районе россияне ударили fpv-дронами и тяжелой артиллерией по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах.

Повсюду — без пострадавших, сообщил глава ОВА, добавив, что защитники неба уничтожили 21 беспилотник.

Как сообщили в "Укрзализныце", в результате боевых действий временно отменили и изменили маршруты курсирования поездов через станцию Синельниково-1.

Харьковская область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись областной центр и 5 населенных пунктов области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его словам пострадали 6 человек, в том числе ребенок.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения, в частности ️8 БпЛА типа "Герань-2", 1 БпЛА типа "Молния", 2 fpv-дрона и 2 БпЛА, тип которых устанавливается.

Сумская область

В Сумской ОВА сообщили, что за сутки российские войска совершили 90 обстрелов по 45 населенным пунктам в 17 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы и сброс ВОГ с БпЛА. Также ВС РФ совершили удары FPV-дронами, БПЛА по территории Сумщины. В результате атак в Глуховской громаде поврежден автомобиль, в Краснопольской громаде произошло возгорание жилого дома, в Лебединской громаде повреждено нежилое здание, а в Шосткинской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Черниговская область

На Черниговщине под огнем ВС РФ оказались пять сел. Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

В Богданово зафиксирован один сброс взрывного устройства с БПЛА, а в селе Кремский Бугор было слышно два взрыва, вероятно БПЛА типа "Шахед". В населенном пункте повреждена башня мобильной связи. В селе Архиповка было слышно два взрыва, вероятно от FPV-дронов и семь приходов миномета 120 мм. Кроме того, в Леоновке зафиксирован один взрыв от FPV-дрона, а в Жадовом — три взрыва, вероятно, БпЛА типа "Шахед".

Напомним, в Киевском районе Харькова 9 августа российский ударный дрон попал в мебельный магазин.

А в Одессе остатки российского дрона местные жители выбрасывают в баки для мусора.