Росіяни вдарили авіабомбами по автовокзалу та клініці у Запоріжжі: усі подробиці (фото, відео)

Вдень 10 серпня російські окупаційні війська вдарили по автовокзалу у Запоріжжі двома авіабомбами, внаслідок чого відомо вже про щонайменше 20 постраждалих.

Related video

Люди, які перебували поруч з автовокзалом, дістали множинні мінно-вибухові травми кінцівок, голови та черевної порожнини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Наслідки удару РФ по автовокзалу у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Наслідки удару РФ по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Наслідки удару ЗС РФ по автовокзалу у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Удари двома керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю відбулись близько 18:00. Одразу після вибухів Федоров зазначив, що під завалами можуть перебувати люди.

Згодом він уточнив, що внаслідок ворожого удару пошкоджені сім багатоквартирних будинків та нежитлові приміщення.

"У будівлях вибиті вікна та понівечені дахи. Комунальники вже розпочали усунення наслідків атаки — закривають вибиті вікна листами ОСБ, обстежують сусідні будинки", — написав Федоров, оприлюднивши відео, на якому зафіксований момент прильоту по місту.

О 22:23 Державна служба з надзвичайних ситуацій Запоріжжя повідомила, що завершила аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

"Внаслідок події постраждали 20 людей, одну з них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій. Кількість постраждалих уточнюється. Психологи ДСНС надали допомогу 15 громадянам", — пояснили рятувальники.

За їх словами, відновлювальні роботи комунальних служб міста продовжуються досі.

Реакція Зеленського на удар по автовокзалу у Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський розпочав своє вечірнє звернення зі слів про Запоріжжя.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського 10 серпня 2025 року

"Авіабомби — по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу", — наголосив Зеленський.

Президент України також подякував працівникам ДСНС України та усім іншим службам за оперативне реагування та збереження життя людей.

Нагадаємо, 10 серпня ЗС РФ вдарили по залізничному вокзалу на Дніпропетровщині.

9 серпня у Харкові дрон ЗС РФ ударив по меблевому магазину.