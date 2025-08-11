Обстрел Запорожья: как теперь будет функционировать уничтоженный автовокзал (видео)

Накануне российские оккупанты обстреляли автовокзал в Запорожье. Пострадали 20 человек, из которых четверо раненых находятся в больницах, один – в тяжелом состоянии.

Автовокзал, который разбомбили ВС РФ, возобновит работу в мобильном формате. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Запорожье осталось без центрального автовокзала. Раньше он по большей части обслуживал ту территорию, которая сейчас оккупирована, но также отсюда шли рейсы в Днепр, Киев и другие города нашей страны. Я думаю, в дальнейшем мы на этом месте оборудуем функционирование вокзала. Сделаем мобильные пункты для кассы и непосредственно для обслуживания пассажиров, и таким образом обеспечим движение именно с этого места", – заявил чиновник.

Он уточнил, что основное здание автовокзала разрушено, но перрон для подачи автобусов остается функциональным.

Защитные сооружения, находившиеся на территории автовокзала, передислоцируют ближе к пассажиропотоку, который немного с сегодняшнего дня изменят.

В результате обстрела Запорожья КАБами были повреждены медицинское учреждение, клиника Запорожского медицинского государственного университета, и более 20 многоквартирных домов. Коммунальщики забивают разбитые окна плитами ОСБ, а также чинят крыши.

