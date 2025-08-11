Обстріл Запоріжжя: як тепер функціонуватиме знищений автовокзал (відео)

Напередодні російські окупанти обстріляли автовокзал у Запоріжжі. Постраждали 20 осіб, з яких четверо поранених перебувають у лікарнях, один — у важкому стані.

Related video

Автовокзал, який розбомбили ЗС РФ, відновить роботу в мобільному форматі. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Запоріжжя залишилося без центрального автовокзалу. Раніше він здебільшого обслуговував ту територію, яка зараз окупована, але також звідси йшли рейси до Дніпра, Києва та інших міст нашої країни. Я думаю, надалі ми на цьому місці обладнаємо функціонування вокзалу. Зробимо мобільні пункти для каси і безпосередньо для обслуговування пасажирів, і таким чином забезпечимо рух саме з цього місця", — заявив чиновник.

Він уточнив, що основна будівля автовокзалу зруйнована, але перон для подачі автобусів залишається функціональним.

Захисні споруди, що перебували на території автовокзалу, передислокують ближче до пасажиропотоку, який трохи відсьогодні змінять.

Унаслідок обстрілу Запоріжжя КАБами було пошкоджено медичний заклад, клініку Запорізького медичного державного університету, і понад 20 багатоквартирних будинків. Комунальники забивають розбиті вікна плитами ОСБ, а також лагодять дахи.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 серпня 2025 року

Раніше Фокус писав, що ЗСУ на Запоріжжі влучили у важливу техніку росіян.