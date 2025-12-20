"Фізику не обдуриш": Сергій "Флеш" розкрив, хто і для чого запустив дрон з прапором РФ над Києвом

Безпілотник з російським прапором, який кружляв 20 грудня у небі над Києвом, пробув у повітрі менш ніж п'ять хвилин, пролетівши менше кілометра. Подібні випадки можуть повторюватися.

Дрон запустила російська агентура, аби використати інцидент для своєї пропаганди. Про це увечері розповів український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Росіяни хотіли зняти відеоролик з дроном з прапором РФ, а тоді поширити його у своєму інформаційному полі. Проте безпілотник пробув у повітрі 4 хвилини 50 секунд, після чого його виявили та знищили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Подібні випадки, або, як назвав їх "Флеш", провокації, можуть іноді повторюватися ненадовго. Росіянам такі інциденти потрібні для того, щоб поширювати пропаганду.

"Небо Києва (і не тільки) закрите багатьма технічними системами різних служб, але фізику не обдуриш і такі провокації можуть повторюватися на якісь короткі проміжки часу польоту", — пояснив експерт.

Сергій "Флеш" запевнив, що тих, які запустили безпілотник з російським прапором, не омине покарання. Медіа експерт закликав не поширювати інформацію про подібні ситуації, оскільки це грає на руку ворогу.

Дрон з прапором РФ над Києвом: що відомо про інцидент

20 грудня у небі над столицею помітили дивний безпілотник, на якому був прикріплений російський стяг. При цьому повітряної тривоги у Києві оголошено не було, повідомило медіа "Новини.Live".

Згодом поліція Києва відреагувала на інцидент, назвавши відеоролик фейковим.

Проте через деякий час столичні правоохоронці спростували власну заяву, повідомивши, що дрон з прапором РФ дійсно був.

Нагадаємо, 19 грудня на сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомили, що біля приймальні установи виявили підозрілий "радіомаячок".