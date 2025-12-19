У Києві біля приймальні Координаційного штабу знайшли невідомий "радіомаячок" (фото)

Увечері в п'ятницю, 19 грудня, поблизу входу до громадської приймальні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими помітили підозрілий пристрій, який нагадує "радіомаячок".

Невідомий предмет виявили співробітники установи, які одразу ж передали інформацію у поліцію, а також відповідні профільні служби. Про дивну знахідку повідомили на сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Facebook.

Після прибуття правоохоронці слідчо-оперативної групи почали працювати над з'ясуванням, звідки взявся невідомий пристрій, а також які функції він може виконувати. Як виглядає сам "радіомаячок" — показали у Коордштабі.

Координаційний штаб | пристрій, виявлений біля приймальні

Зовні пристрій повністю нагадує радіомаячок й містить датчик, що світиться зеленим кольором.

Координаційний штаб | пристрій, що нагадує радіомаячок

Наразі поліція та відповідні служби з'ясовують всі можливі обставини появи невідомого пристрою біля приймальні установи. У поліції поки що не коментували підозрілу знахідку.

На сторінці Координаційного штабу також нагадали, що приймальня установи — громадське місце, відкритий публічний простір, який було створено з метою надання допомоги для сімей військовополонених бійців ЗСУ та зниклих безвісти військових.

