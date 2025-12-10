16-річна школярка з Бердичева готувала теракт у Житомирі: деталі та фото

Куратори з Росії, за даними слідства, доручили школярці підірвати саморобну вибухівку в одному з житлових мікрорайонів Житомира. Фігурантка нібито замаскувала пристрій під вогнегасник і заклала його в місцевому парку.

Відповідне завдання вона отримала від російських спецслужб, які завербували шукачку легкого заробітку через месенджер, повідомили в Службі безпеки України.

Слідство встановило, що школярка отримала "пропозицію" від куратора з Росії прибути до обласного центру й оселитися там на кілька днів у орендованій квартирі.

Там вона мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією, яку їй надіслали. Щоб зробити його більш смертоносним, дівчині необхідно було "посилити" СВП металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації.

Зловмисниця замаскувала СВУ Фото: СБУ

Куратор наказав їй заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти "локації" телефонну камеру.

СБУ і Нацполіція попередили теракт і зірвали плани школярки, своєчасно виявивши і знешкодивши вибухівку.

Сапери знешкодили вибуховий пристрій Фото: СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

У жовтні Служба безпеки України запобігла масштабній спробі російських спецслужб здійснити серію терактів у столиці України. ФСБ вербувала агентів і готувала теракти та вбивства відомих українців.

Організатором злочинів був мешканець тимчасово окупованого Криму, який після 2014 року почав працювати на ФСБ. Він вербував "однодумців" в агентурний апарат ФСБ серед своїх знайомих, зокрема громадян України, які не підлягали мобілізації за віком.

