16-летняя школьница из Бердичева готовила теракт в Житомире: детали и фото

Кураторы из России, по данным следствия, поручили школьнице взорвать самодельную взрывчатку в одном из жилых микрорайонов Житомира. Фигурантка якобы замаскировала устройство под огнетушитель и заложила ее в местном парке.

Соответствующее задание она получила от российских спецслужб, которые завербовали искательницу легкого заработка через мессенджер, сообщили в Службе безопасности Украины.

Следствие установило, что школьница получила "предложение" от куратора из России прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в съемной квартире.

Там она должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство (СВУ) по инструкции, которую ей прислали. Чтобы сделать его более смертоносным, девушке необходимо было "усилить" СВУ металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.

Відео дня

Злоумышленница замаскировала СВУ Фото: СБУ

Куратор приказал ей спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру.

СБУ и Нацполиция предупредили теракт и сорвали планы школьницы, своевременно обнаружив и обезвредив взрывчатку.

Саперы обезвредили взрывное устройство Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

В октябре Служба безопасности Украины предотвратила масштабную попытку российских спецслужб осуществить серию терактов в столице Украины. ФСБ вербовала агентов и готовила теракты и убийства известных украинцев.

Организатором преступлений был житель временно оккупированного Крыма, который после 2014 года начал работать на ФСБ. Он вербовал "единомышленников" в агентурный аппарат ФСБ среди своих знакомых, в частности граждан Украины, которые не подлежали мобилизации по возрасту.

Напомним, как ФСБ завербовала самого разыскиваемого мошенника в Европе, бывшего топ-менеджера немецкой компании Wirecard Яна Марсалека.