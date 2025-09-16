Изменил внешность и воюет в Украине: ФСБ завербовала самого разыскиваемого мошенника в Европе

Бывший топ-менеджер немецкой компании Wirecard и один из самых разыскиваемых мошенников в мире Ян Марсалек, поселился в Москве, изменил внешность и активно сотрудничает с российскими спецслужбами. Он сопровождает сотрудников ФСБ и российский спецназ во время операций на оккупированных территориях Украины.

По информации The Insider, Марсалек практически не скрывается в столице России. Лишь немного изменив внешность — сделал пересадку волос и отрастил бороду — он свободно передвигается по центру Москвы вместе со своей новой девушкой, Татьяной Спиридоновой, которая является сотрудницей ФСБ. Ранее завербованный ГРУ, Марсалек теперь тесно сотрудничает с ФСБ и регулярно появляется на Лубянке. Кроме того, он выезжает на оккупированные территории Украины для участия в боевых заданиях вместе с российскими спецназовцами.

Наблюдение за ним в Москве показывает, что пара ведет себя незаметно, хотя мужчина — это сам Марсалек, который ранее был операционным директором Wirecard и сбежал после разоблачения финансовой дыры в $2 млрд. После переезда в Россию он пользовался несколькими паспортами, менял внешность и знал о работе систем распознавания лиц в Москве.

Марсалек активно использовал свои связи для организации наблюдения за людьми в Европе, включая журналистов Романа Доброхотова и Христо Грозева, однако попытки похищения последних провалились. Зато журналисты успели отследить передвижения и контакты самого Марсалека в Москве.

Ян Марсалек с девушкой Фото: The Insider

Одной из ключевых фигур в его вербовке стала Татьяна Спиридонова. Она имеет образование по практическому востоковедению и опыт работы в академической сфере и дипломатии, получила доступ к секретной информации и помогала Марсалеку освоиться в России. Их отношения были не только романтическими, но и деловыми — Спиридонова участвовала в операциях Марсалека, включая отслеживание австрийских политиков и спецслужбистов и транспортировку техники за границу.

С начала своего пребывания в Москве Марсалек использовал поддельные документы, в том числе на псевдонимные имена, и поддерживал контакты с ГРУ. Однако с конца 2021 года его деятельность стала более тесно связана с ФСБ: он регулярно посещает Лубянку почти ежедневно и координирует сеть людей в Европе, Ливии и Азии.

Поддельные документы Яна Марсалека Фото: The Insider

Что касается Украины, Марсалек неоднократно выезжал на оккупированные территории, в частности Крым, находясь в непосредственной близости к зонам боевых действий. Его передвижения зафиксированы по мобильным данным, а фотографии показывают его в военной форме с символикой "Z" в сопровождении российских спецназовцев. Согласно источникам, он участвовал в боевых заданиях, хотя детали операций не раскрываются.

Сам Марсалек и его окружение отказываются комментировать связи с ФСБ и деятельность в Украине. Фотографы, которые сопровождали его во время поездок, также не дают объяснений относительно целей этих визитов.

Ранее Фокус писал, что бывшего генерального директора платежного гиганта Wirecard, 43-летнего Яна Марсалека, считают одним из самых разыскиваемых мошенников Европы. С 2020 года он скрывается в России, где его подозревают в присвоении миллиардов долларов и тесном сотрудничестве с российскими спецслужбами. Детали его вербовки показывают, как ФСБ использовала молодую блондинку для привлечения Марсалека, после чего организовала его убежище в России под маской священнослужителя.

Стоит заметить, что в 2020 году немецкий финансовый гигант Wirecard объявил о своем банкротстве, после чего полиция Германии объявила в розыск одного из руководителей компании — Яна Марсалека. Через три года британские следователи высказали предположение, что он может выполнять роль агента российских спецслужб, управляемого ГРУ Министерства обороны РФ.