Змінив зовнішність та воює в Україні: ФСБ завербувала найбільш розшукуваного шахрая у Європі

Колишній топменеджер німецької компанії Wirecard і один із найрозшукуваніших шахраїв у світі Ян Марсалек, оселився в Москві, змінив зовнішність та активно співпрацює з російськими спецслужбами. Він супроводжує співробітників ФСБ та російський спецназ під час операцій на окупованих територіях України.

За інформацією The Insider, Марсалек практично не ховається у столиці Росії. Лише трохи змінивши зовнішність — зробив пересадку волосся та відростив бороду — він вільно пересувається центром Москви разом із своєю новою дівчиною, Тетяною Спиридоновою, яка є співробітницею ФСБ. Раніше завербований ГРУ, Марсалек тепер тісно співпрацює з ФСБ і регулярно з’являється на Луб’янці. Крім того, він виїжджає на окуповані території України для участі в бойових завданнях разом із російськими спецназівцями.

Спостереження за ним у Москві показує, що пара поводиться непомітно, хоча чоловік — це сам Марсалек, який раніше був операційним директором Wirecard і втік після викриття фінансової дірки у $2 млрд. Після переїзду до Росії він користувався кількома паспортами, змінював зовнішність та знав про роботу систем розпізнавання облич у Москві.

Марсалек активно використовував свої зв’язки для організації спостереження за людьми у Європі, включно з журналістами Романом Доброхотовим і Христо Грозевим, однак спроби викрадення останніх провалилися. Натомість журналісти встигли відстежити пересування та контакти самого Марсалека в Москві.

Ян Марсалек з дівчиною Фото: The Insider

Однією з ключових фігур у його вербуванні стала Тетяна Спиридонова. Вона має освіту з практичного сходознавства та досвід роботи в академічній сфері і дипломатії, отримала доступ до секретної інформації та допомагала Марсалеку освоїтися в Росії. Їхні стосунки були не лише романтичними, а й діловими — Спиридонова брала участь у операціях Марсалека, включно з відстеженням австрійських політиків і спецслужбовців та транспортуванням техніки за кордон.

Із початку свого перебування в Москві Марсалек використовував підроблені документи, у тому числі на псевдонімні імена, і підтримував контакти з ГРУ. Проте з кінця 2021 року його діяльність стала більш тісно пов’язана з ФСБ: він регулярно відвідує Луб’янку майже щодня та координує мережу людей у Європі, Лівії й Азії.

Підроблені документи Яна Марсалека Фото: The Insider

Що стосується України, Марсалек неодноразово виїжджав на окуповані території, зокрема Крим, перебуваючи в безпосередній близькості до зон бойових дій. Його пересування зафіксовані по мобільних даних, а фотографії показують його у військовій формі з символікою "Z" у супроводі російських спецназівців. Згідно з джерелами, він брав участь у бойових завданнях, хоча деталі операцій не розкриваються.

Сам Марсалек та його оточення відмовляються коментувати зв’язки з ФСБ і діяльність в Україні. Фотографи, які супроводжували його під час поїздок, також не дають пояснень щодо цілей цих візитів.

Раніше Фокус писав, що колишнього генерального директора платіжного гіганта Wirecard, 43-річного Яна Марсалека, вважають одним із найбільш розшукуваних шахраїв Європи. Від 2020 року він переховується в Росії, де його підозрюють у привласненні мільярдів доларів та тісній співпраці з російськими спецслужбами. Деталі його вербування показують, як ФСБ використала молоду блондинку для залучення Марсалека, після чого організувала його прихисток у Росії під маскою священнослужителя.

Варто зауважити, що у 2020 році німецький фінансовий гігант Wirecard оголосив про своє банкрутство, після чого поліція Німеччини оголосила в розшук одного з керівників компанії — Яна Марсалека. Через три роки британські слідчі висловили припущення, що він може виконувати роль агента російських спецслужб, керованого ГРУ Міністерства оборони РФ.