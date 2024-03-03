От главного мошенника ФРГ до священника: как спецслужбы РФ спрятали Марсалека, — The Insider (фото)

В Ливии в 2017 году Ян Марсалек приобрел цементную компанию. Чтобы очистить территорию завода от тысяч мин, оставшихся со времен войны, он купил одну из российских ЧВК в этом регионе.

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Бывшего гендиректора платежной системы Wirecard 43-летнего Яна Марсалека называют самым разыскиваемым мошенником в Европе. Мужчину, который с 2020-го скрывается в России, обвиняют в хищении миллиардов долларов и сотрудничестве со спецслужбами РФ. О том, как российские спецслужбы завербовали Марсалека с помощью молодой блондинки, а затем спрятали на территории своей страны под видом священника рассказали журналисты ZDF, Spiegel, Standard и The Insider в совместном расследовании.

Взлёт Марсалека № 1

Журналисты рассказывают, что Ян Марсалек родился в 1980 году в Вене и вырос в пригороде австрийской столицы. Он учился во французском лицее, затем в местной средней школе.

Бывшие учителя вспоминали Марсалека как хорошего и одаренного ученика, красноречивого и с большим талантом к информатике.

Еще в 1999-м в 19-летнем возрасте он сбежал из дома после ссоры с родителями. Тогда же начинается взлет Wirecard как финансовой компании.

Мама Марсалека, с которой он не общается уже много лет, следила за карьерой сына в прессе.

"Я долгое время с подозрением относилась к Wirecard. Ян так быстро сделал там карьеру, даже не закончив школу. Как это возможно?", — говорит женщина.

Почти все бывшие сотрудники Wirecard, учителя, любовницы и друзья Марсалека отмечают его харизму.

"В нем сразу видишь успешного человека, который знает, о чем говорит и что делает", — говорит Пав Гилл, бывший главный юрист Wirecard в Азии.

Wirecard занималась технической обработкой платежей по кредитным картам от интернет-магазинов. Сначала это были преимущественно порносайты и сайты с азартными играми. Однако за 10 лет компания разрослась, а сам

Марсалек в 2010 году, когда ему было 30 лет, стал ее главным операционным директором.

Помехой Марсалеку не стало и отсутствие школьного аттестата, ведь он умел программировать и хорошо разбирался в современных интернет-технологиях. В свое время этого было достаточно, чтобы произвести впечатление на основателя Wirecard австрийца Маркуса Брауна.

За эти годы Браун и Марсалек скупали немало активов — от телекоммуникационных фирм до авиакомпаний. Как позже окажется, резкий взлет компании происходил благодаря не только инновациям, но и финансовым махинациям: компания придумывала прибыль, манипулировала балансами и отмывала криминальные деньги.

Однако в течение длительного периода компанию Wirecard ставили в пример как гордость немецкой экономики и образец технологической компании нового поколения.

Как добавляют журналы, Марсалек быстро привык "жить на широкую ногу". Например, он посещал вечеринки в Сен-Тропе, ужинал в отеле Mandarin Oriental за €15 тысяч, отдавал за шампанское и коньяк Rémy Martin Louis XIII по €2500 за бутылку. Кроме того, Марсалек летал по всему миру, открывая все больше дочерних компаний и покупая субподрядчиков.

Однако, как отметили в расследовании, заниматься "обычным бизнесом" Марсалеку было скучно.

"Ему нужен был адреналин и было тесно в белом воротничке. И когда в его жизни появляются Злобина и Петлинский, оказывается, что они могут предложить друг другу то, чего не хватало обеим сторонам", — говорится в сообщении.

Встреча с роковой блондинкой и вербовка Марсалека на яхте

На борту яхты Посейдон ІІІ Марсалек оказался в 2014-м, как гость и новый возлюбленный российской модели Натальи Злобиной, которая отмечала свое 30-летие.

Наталья Злобина. Фото The Insider

На борту Злобина познакомила Марсалека со своим знакомым Станиславом Петлинским (он же Борис Грин — ред.), представив его как "генерала ГРУ".

Официально Петлинский был советником в Администрации президента Российской Федерации, однако во время войны в Чечне командовал подразделением спецназа ГРУ и с тех пор был глубоко вовлечен в деятельность военной разведки РФ.

На яхте Петлинский развлекал Марсалека историями о своих подвигах в Чечне и других шпионских приключениях. Второй, по данным журналистов, давно интересовался оружием, стрельбой и работой разведчиков. Гости вспоминают, что Марсалек слушал Петлинского с нескрываемым интересом и уже к концу первого вечера "эти двое были неразлучными".

Ян Марсалек и Станислав Петлинский. Фото The Insider

В течение последующих лет Петлинский принимал все более активное участие в деловых и личных начинаниях Марсалека. По словам нескольких его знакомых, жизнь главного героя расследования разделилась на "до" и "после Стаса". Петлинский начал наведываться в Мюнхен и даже рассказывал друзьям, что отправил туда свою больную мать на лечение, что стало отличным поводом, чтобы чаще видеться с Марсалеком.

Расследователи пишут, что Злобина, которая сыграла ключевую роль в вербовке Марсалека, неоднократно помогала Петлинскому "устанавливать контакт" с лицами, представляющими интерес для российских спецслужб.

На момент знакомства с Марсалеком Злобина работала в рекламном агентстве, а до этого успела поработать и эротической моделью, и актрисой в трэш-фильмах. В последующие годы она стала деловым партнером Марсалека, помогая ему вести бизнес в России.

По информации журналистов, они поддерживали тесные не только деловые, но и личные отношения. Пара путешествовала по территории России и за рубежом за счет немецкой компании (в одном из писем личный ассистент Марсалека забронировал для Натальи поездку в Барселону в марте 2015 года, включая отель стоимостью €695 за ночь).

Кроме того, однажды, а именно в сентябре 2013 года Ян и Наталья летали в Грозный, куда Марсалек отправился, чтобы официально познакомиться с членами семьи Рамзана Кадырова. Кадырову с друзьями надо было переместить в Европу и "отмыть" около $400 млн с их гонконгских счетов, и Наталья представила Яна как человека, способного такое провернуть.

Злобина организовывала для Яна и другие экстремальные приключения, в частности полет в стратосферу на истребителе МиГ в мае 2016 года.

Полет Марсалека на МиГе. Фото The Insider Полет Марсалека на МиГе. Фото The Insider

The Insider неизвестно, в какой именно момент Злобина стала работать на спецслужбы РФ, однако она точно пользовалась некоторыми привилегиями, характерными для сотрудников разведки. Так, ее паспортные данные в базе подменили на данные другой женщины. Также все сведения о поездках Натальи оказались удалены из комплексной российской базы данных Магистраль. Журналисты заметили, что похожие пробелы в базе ранее встречались у российских шпионов и агентов под прикрытием.

С момента, как в жизни Марсалека появились Злобина и Петлинский, он из скучного финансового менеджера превращается в человека, который живет жизнью супершпиона — его посвящают в государственные тайны, он участвует в политических аферах, с автоматом наперевес появляется в горячих точках вместе с боевиками частных военных компаний.

Спецслужбам России Марсалек нужен был не столько как человек с деньгами, а сколько как тот, кто "умеет деньгами управлять", а также имеет прекрасные связи в политических и криминальных кругах в разных частях мира.

Марсалек помогает ГРУ

После знакомства с Петлинским Марсалеку открываются совершенно новые горизонты. Его познакомили с высокопоставленными сотрудниками спецслужб, олигархами и чиновниками "всех мастей".

Петлинскому даже удалось продвинуть Марсалека на должность "советника" в Министерстве иностранных дел, что оказалось очень кстати в сентябре 2017 года, когда Ян превысил срок пребывания в стране по туристической визе и ему срочно нужны были выездные документы.

Также, как рассказывают в издании, в мае 2017 года Петлинский вместе с другим своим сослуживцем из Чечни, который позже возглавлял разведку в ЧВК "Вагнера", устроили Марсалеку поездку в Сирию, где посетили Пальмиру. В Сирии Марсалеку выдали полный комплект российской военной формы и снайперскую винтовку. По возвращении он хвастался другу, что ему разрешили "пострелять боевыми в исламских боевиков".

Ян Марсалек в Пальмире. Фото The Insider Ян Марсалек в Пальмире. Фото The Insider

Многие из тех, кто встречался с Марсалеком в Мюнхене летом 2017 года, вскоре после его возвращения из Сирии, описывали его как "очень взволнованного" и "потерявшего душевное равновесие". Со временем Марсалеку становится все труднее маневрировать между двумя жизнями. Его адреналиновая зависимость требовала все больше "острых ощущений".

Новые российские приятели Марсалека открывали самые разные двери не только в Российской Федерации, но и везде, где они еще могли похвастаться политическими связями и весом. Так, к примеру, в Ливии в 2017-м году по совету Петлинского Марсалек приобрел простаивающую цементную компанию — после гражданской войны страну ждал строительный бум, и спрос на цемент должен был подскочить.

А для того, чтобы очистить территорию завода от тысяч мин, оставшихся со времен войны, Марсалек даже целиком купил одну из российских ЧВК в этом регионе. Соответствующую покупку, по словам расследователей, он оплатил наличными, которые перевозил в Москву на своем частном самолете траншами в несколько сотен тысяч долларов.

"Марсалек имел действительно наполеоновские планы на Ливию. Он видел, что Россия проявляет большой интерес к стране, богатой запасами нефти и газа, которая имеет решающее значение для контроля потоков беженцев в Европу. Марсалек не только купил в Ливии цементный завод и собственную ЧВК, но и собирался пойти дальше", — говорится в материале.

В 2017 году он обратился к кризисному эксперту Килиану Кляйншмидту, который долгое время работал в ООН, с просьбой подготовить исследование за €200 тысяч о том, как можно восстановить Ливию. И казалось, что речь идет о том, чтобы снова сделать Ливию лучшим местом для жизни людей.

Однако уже на второй встрече Марсалек назвал это "детской чепухой" и раскрыл свою настоящую идею: военную "программу конверсии", в рамках которой будет подготовлено от 15 тысяч до 20 тысяч ливийских ополченцев. Небольшая армия должна была контролировать южную границу Ливии и, следовательно, миграционные потоки.

Также Марсалек предлагал за деньги транслировать видео с нательных камер наемников и их бои с исламистами. Любой человек, который хочет на это посмотреть, должен был бы сделать пожертвование ЧВК. После такого разговора Кляйншмидт заявил, что больше не хочет иметь ничего общего со всем этим, и ушел.

Офис напротив российского консульства

Тем временем бизнес Wirecard процветает. В 2018 году компанию включили в Dax, фондовый индекс 30 самых ценных и важных компаний Германии. У нее почти 300 тысяч клиентов, транзакции на сумму €125 млрд и прибыль в полмиллиарда — судя по балансу, который вскоре будет признан сфабрикованным.

Формально основной целью Марсалека было расширение бизнеса, но в его офисе в штаб-квартире Wirecard в Ашгайме его почти не было видно, и его коллеги позже признавались, что даже и не догадывались, чем он именно занимался.

В 2016 году Марсалек обустроил личный офис в центре Мюнхена в четырехэтажной вилле, построенной в 1903 году для принца Альфонса Баварского. Одним из несомненных преимуществ расположения этого офиса является то, что он находился буквально через дорогу от генерального консульства РФ.

Офис Марсалека напротив генконсульства России. Фото The Insider

Его офис посещали политики, банкиры и агенты разведок разных стран. В том числе бывший руководитель ливийской разведки. И, конечно, Станислав Петлинский.

Кроме того, Марсалек оборудовал виллу госпиталем с лекарствами, больничными койками и противогазами. А в какой-то момент привез специалистов по безопасности из Израиля, чтобы они обыскали дом на предмет "жучков".

Шпионаж для Кремля

В 2018 году Марсалек взял себе в "советники" Мартина Вайса, который в течение нескольких лет возглавлял Второй департамент Федерального управления по вопросам защиты конституции и борьбы с терроризмом Австрии (главная австрийская секретная служба — ред.), который отвечает за сбор информации, расследования и анализ.

Благодаря доступам Вайса вся разведывательная информация, которую собирает BVT, попадала "на стол" Марсалеку. Как и вся информация, которую присылают в Вену партнерские службы, такие как ЦРУ, немецкое управление по защите конституции или израильский Моссад.

Вероятно, Вайс не был необходим Марсалеку для бизнеса Wirecard, но он оказался "очень полезным" на новом фронте деятельности, который возник у Марсалека после знакомства с Петлинским.

Таким образом, Вайс "пробил" десятки людей через внутренние базы данных, чтобы узнать, что о них знает власть. В их число входят сами Марсалек и Петлинский, а также журналисты, в том числе российские и казахстанские оппозиционеры. Согласно материалам австрийского следствия, особенно часто объектами такого "пробивания" становились люди, "связанные с интересами Российской Федерации".

Интересно и то, что австрийские спецслужбы долгое время ничего не замечали — на возможных "русских кротов" там наткнулись уже после бегства Марсалека.

В частности, на Марсалека работал и другой ветеран BVT — Эгисто Отт. Еще когда он был действующим сотрудником, в 2017 году иностранные спецслужбы, вероятно, ЦРУ и МИ-6 — забили тревогу: Отт неоднократно отправлял данные со своего официального адреса электронной почты в BVT на свой личный аккаунт. Его подозревали в шпионаже в пользу РФ. Его непосредственным начальником в BVT в то время был именно Мартин Вайс.

После того, как Отта отстранили от должности, его агентурная сеть продолжала работать. Он использовал, чтобы собирать конфиденциальную информацию о целях Вайса и Марсалека. Для таких "дел" он привлекал информаторов как внутри страны, так и за рубежом. По данным следствия, деньги он получал от Мартина Вайса.

И даже несмотря на тяжесть обвинений, его освободили уже через несколько недель содержания под стражей.

Также, в скриншотах чата, который Отт сохранил на своем iPhone, в 2019 году по просьбе Петлинского Марсалек через своих помощников выяснял, почему у любовницы Аркадия Ротенберга и ее сестры постоянно возникают проблемы при пересечении границ в Европе. Однако не все запросы были такие "невинные", как в отношении любовницы Ротенберга.

В 2020 году, на следующий день после выхода расследования The Insider и Bellingcat — Вайс и Отт пробивали информацию о журналисте Bellingcat Христо Грозеве и смогли установить его место жительства.

Такая физическая слежка — это не единственное, чем Марсалек мог помогать российским спецслужбам. Информацию собирать ему удавалось и через компанию Wirecard, которая имела сотни тысяч клиентов по всему миру. Среди таких клиентов, к примеру, было Федеральное управление уголовной полиции, десятки международных корпораций.

Летом 2019-го Марсалек поручил сотрудникам Wirecard собрать большой набор таких данных о клиентах, по его словам, для немецкой Федеральной разведывательной службы. Однако впоследствии выяснилось, что БНД никогда не запрашивала этих данных, а вся конфиденциальная информация вместо этого могла оказаться в Москве.

ГРУ могли использовать Wirecard и для серого финансирования каких-либо проектов.

Превращение в священника. Спецслужбы РФ помогли Марсалеку скрыться

В июне 2020 года Wirecard AG объявила о банкротстве, поскольку со счетов компаний исчезло почти €2 млрд. Журналисты отмечают, что, вероятно, их просто никогда не существовало.

За несколько дней до этого Марсалек исчезает. Один из деловых партнеров Петлинского организует частный самолет, а бывший агент Вайс организует двух пилотов, которые "заслуживают доверия". Для того, чтобы запутать следы, Марсалек подкупает чиновников иммиграционной службы Филиппин, чтобы те сделали запись о его прибытии в соответствующую страну.

На самом же деле Марсалек приземлился в Беларуси в ночь на 20 июня, а затем на машине продолжил путь в сторону столицы Российской Федерации. Такой трансфер организовал чиновник, который был хорошим знакомым Петлинского.

Позже Марсалеку выдали паспорт на имя Константина Баязова. Человек с таким именем и датой рождения, как в новом паспорте Марсалека, действительно существует — это священник, который служит в небольшой церкви в Липецкой области. Фотографию Марсалека вклеивают прямо в паспортный файл Баязова.

Сам Баязов в ответ на запрос о комментарии ответил: "Вы же понимаете, что я не могу об этом говорить".

Константин Баязов. Фото The Insider

Впоследствии с помощью Петлинского Марсалек оказался на территории Крыма, где использовал уже свой новый паспорт на имя Баязова.

Расследователи добавляют, что временно оккупированный полуостров, похоже, достаточно популярное место у ФСБ для того, чтобы прятать своих людей. Так, например, за год до этого сотрудники ФСБ сопровождали туда жену киллера Вадима Красикова, накануне арестованного в Германии за убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

Позже Марсалек засветится уже в Москве с двумя другими идентичностями: одну (Александр Шмидт) он уже использовал ранее, но другая (Виталий Малкин) ранее не использовалась. Журналисты отмечают, что Виталий Малкин — также священник, на этот раз из Владимира. Он заявил, что понятия не имел, что кто-то пользовался его паспортными данными. В 2020 году он потерял паспорт и сделал себе новый. Именно данными этого старого, утерянного паспорта, пользовался Марсалек.

В британской прокуратуре утверждают, что осев в РФ, Марсалек не прекратил свою деятельность. Мужчину обвиняют в руководстве в течение 2020-2023 годов бандой из пяти болгар, которые шпионили в Европе за людьми, которые не нравились Кремлю, возможно, с целью похищения или убийства.

Доказательства по делу, включающие около 80 тысяч сообщений в чате, свидетельствуют, что точные инструкции для болгар пришли от Марсалека в Telegram. Судя по всему, им заплатили в криптовалюте и наличными через посредника.

Суд над болгарской шпионской группировкой должен начаться в конце 2024-го года. Ян Марсалек, скорее всего, не окажется на скамье подсудимых. Он по-прежнему скрывается в России, хотя, по данным The Insider, иногда путешествует с фальшивыми документами.

Вероятно, значительная часть украденных денег по-прежнему остается в его распоряжении. Например, в 2021 году через свой офшор Марсалек пытался купить аэропорт в Софии. Если бы ему это удалось, он получил бы уникальный доступ к базам бронирования авиабилетов, столь важный для российских спецслужб.

Напомним, 31 октября сообщалось, что журналист, который работал на ФСБ, получил 10 лет тюрьмы. Гражданин имел удостоверение журналистов и мог свободно следить за перемещением украинского оружия, рассказали в СБУ. Вместе с ним на ФСБ РФ работали еще три человека, которым еще не определили наказание.