Считал эшелоны с техникой: получил 10 лет тюрьмы журналист, работавший на ФСБ, — СБУ (фото)

Гражданин имел удостоверение журналистов и имел возможность свободно следить за перемещением украинского оружия, рассказали в СБУ. Вместе с ним на ФСБ РФ работало еще три человека, которым еще не определили наказание.

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С довоенных времен на территории Харьковщины и Донетчины действовала агентурная сеть ФСБ РФ, в состав которой входил реальный работник местного издания. Мужчина выезжал на учебу в Россию, где его обучали российские спецслужбы. С первых дней вторжения ездил по областям и выявлял позиции Сил обороны. В итоге шпиона задержали и наказали десятью годами заключения. О деталях дела псевдожурналиста рассказала пресс-служба СБУ.

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Группа шпионов состояла из четырех человек, сообщили в СБУ. Один из главных фигурантов расследования работал в редакции издания в Дружковке Донецкой области. За свою преступную деятельность в составе шпионской группировки подозревался по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса — за коллаборационистскую деятельность. Суд признал его вину и наказал десятилетним заключением.

Новости СБУ — детали дела псевдожурналиста

Правоохранители выяснили, что вербовка гражданина Украины состоялась благодаря его пророссийским публикациям для СМИ, в частности, для издания "Россия сегодня". Им заинтересовались кураторы из ФСБ — мужчину завербовали при посредничестве консула РФ в Харькове, рассказали в СБУ.

Шпиона готовили к работе — для этого пригласили на обучение, которое он прошел на территории страны-агрессора. По возвращении перешел в режим "ожидания": его не использовали для выполнения спецзаданий.

В СБУ выяснили, что фигурант начал действовать с первых дней вторжения РФ. Благодаря своему реальному журналистскому удостоверению он имел возможность узнавать о последствиях российских ударов по Краматорску, Дружковке и Константиновке. Также считал эшелоны, которые шли в направлении фронта. Вместе с тем выведывал координаты фортификационных сооружений ВСУ, расположение складов БК и мест дислокации военной техники. Информацию кураторам передавал через анонимный месседжер, пояснили в пресс-службе.

Правоохранители не указали, когда именно арестовали фигуранта. На фотографиях, сделанных во время задержания, можно увидеть его журналистское удостоверение, действительное по 2031 год, шевроны "МВД России", значки и медали с изображением российского царя.

СБУ об агенте ФСБ: удостоверение журналиста: удостоверение журналиста СБУ об агенте ФСБ: российские ордена: российские ордена СБУ об агенте ФСБ: арест СБУ об агенте ФСБ: подозреваемый в момент ареста

Отметим, в пресс-службе СБУ заявили, что все еще продолжаются следственные действия против остальных подозреваемых. Имен фигурантов СБУ не опубликовала.

Напоминаем, украинские правоохранители объявили подозрение российской певице Чичериной. Гражданка РФ, когда до нее доберется суд Украины, может попасть в тюрьму на пожизненный срок. Также задержали гражданина Украины, который предложил свои услуги ФСБ при условии зарплаты в 30 тыс. грн.