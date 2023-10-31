Угрожала концлагерями в Сибири: российская певица Юлия Чичерина получила подозрение от СБУ

Певицу обвиняют по 6 статьям УКУ. В свое время она поддержала пророссийских боевиков на Донбассе и сорвала флаг Украины со здания горсовета в захваченном оккупантами Энергодаре.

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Российская певица Юлия Чичерина может получить пожизненное лишение свободы в Украине. СБУ сообщила ей о подозрении за совершение преступлений по нескольким статьям, в частности, за посягательство на территориальную целостность Украины и оправдание вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины собрала всю необходимую доказательную базу о преступлениях Чичериной.

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Сорвала флаг Украины в Энергодаре: Украина объявила о подозрении певице Чичериной

По данным следствия, накануне 2023 года она на собственном Ютуб-канале обнародовала видеообращение, где призвала военных Сил обороны сдаваться в плен к оккупантам. Украинским защитникам она угрожала российскими концлагерями в Сибири.

Также после теракта в Еленовке Чичерина поехала на Луганщину, где побывала в гостях у боевиков с концертами. Певица активно призывала местное население вступать в ряды оккупационной армии.

"Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу РФ", — сообщают в СБУ.

В чем обвиняют Юлию Чичерину

СБУ заочно сообщила Чичериной о подозрении по следующим статьям УКУ Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также в марте 2022 года певица "засветилась" в оккупированном Энергодаре. Там она вылезла на крышу здания горсовета и сорвала оттуда украинский флаг. Из-за этого она получила еще 2 дополнительные статьи:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Юлия Чичерина: что известно

Юлия Чичерина — российская рок-певица и музыкантка. В 2014 году поддержала боевиков на Донбассе. С 6 октября 2022 года за позицию по Украине находится под санкциями всех стран Европейского союза. 20 октября указом президента РФ Владимира Путина Чичериной было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.

Напомним, что народный депутат Нестор Шуфрич получил подозрение в деле о государственной измене.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп Мураев получил подозрение в госизмене. Подконтрольный политику телеканал, по мнению СБУ, подавал искаженную информацию о внутренней ситуации в Украине. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала "Наш" ввели санкции СНБО.