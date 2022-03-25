Сорвала флаг Украины в Энергодаре: Украина объявила о подозрении певице Чичериной

По словам замглавы МВД Евгения Енина, российскую певицу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и надругательство над государственным флагом.

Украинские правоохранители начали расследование против российской певицы Юлии Чичериной за надругательство над государственным флагом и посягательство на территориальную целостность страны. Немногим ранее Чичерина сорвала с мэрии города Энергодара украинский флаг. Об этом в эфире телемарафона "UA разом" рассказал первый заместитель министра МВД Украины Евгений Енин.

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"Органы национальной полиции сегодня сообщили о подозрении российской певице Чичериной за посягательство на территориальную целостность и надругательство над государственным флагом", — сказал Енин.

В целом, в Украине противник в последнее время изменил тактику — он обстреливает населенные пункты снарядами и ракетами, и засылает туда диверсантов. Всего с начала войны в стране обезвредили около сотни таких групп общей численностью в пять сотен человек, — привел пример замминистра МВД.

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