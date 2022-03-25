Зірвала прапор України в Енергодарі: Україна оголосила про підозру співачки Чичеріній

За словами заступника голови МВС Євгена Єніна, російську співачку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і наругу над державним прапором.

Українські правоохоронці розпочали розслідування проти російської співачки Юлії Чичеріної за наругу над державним прапором і зазіхання на територіальну цілісність країни. Дещо раніше Чичеріна зірвала з мерії міста Енергодара український прапор. Про це в ефірі телемарафону "UA разом" розповів перший заступник міністра МВС України Євген Єнін.

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"Органи національної поліції сьогодні повідомили про підозру російській співачці Чичеріній за посягання на територіальну цілісність і наругу над державним прапором", — сказав Єнін.

Загалом в Україні противник останнім часом змінив тактику — він обстрілює населені пункти снарядами та ракетами та посилає туди диверсантів. Загалом із початку війни в країні знешкодили близько сотні таких груп загальною чисельністю п'ять сотень людей, — навів приклад заступника міністра МВС.

Сьогодні чотирьох диверсантів затримали в Подільському районі Києва, вони знімали на відео блокпости та військову техніку.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Київської області не рекомендує тим, хто виїжджає зі столиці, їхати по Житомирській трасі, у напрямку Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Макарова та Вишгорода — там ідуть бойові дії.

Під Харковом російський танк розстріляв автомобіль із українською родиною, загинули батьки та дитина.