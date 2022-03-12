Бойові дії в Київській області: названо найнебезпечніші для виїзду траси

Під Києвом тривають обстріли та бої з російськими військами, помічено ворожу техніку. Влада регіону не рекомендує їхати по Житомирській трасі, в Бучу, Ірпінь, Гостомель, Макарів та Вишгород.

Київська обласна військова адміністрація назвала найнебезпечніші напрями для поїздок регіоном. Глава відомства Олексій Кулеба розкрив подробиці на своєму телеграм-каналі.

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Зараз у Київській області небезпечно їхати:

Житомирською трасою;

На околицях Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова;

Північну частину району Вишгороду.

Олексій Кулеба попередив, що бої ведуться у Броварському районі, ЗС РФ продовжують стягувати війська та техніку, обстрілюють будинки та важливі об'єкти місцевої інфраструктури. По всій Київській області активні диверсійно-розвідувальні групи супротивника. Водночас, 12 березня триває евакуація людей гуманітарними коридорами з Гостомеля, Козаровичів, Микуличів, Андріївки, Макарова, Бородянки, доставляється гуманітарна допомога.

Згідно з офіційним зведенням Київської ОДА у Facebook 11 березня вдалося організувати гуманітарні коридори з Бучі, Гостомелю та Ірпеня. Вдалося вивезти близько 8 тисяч людей, однак у районі триває евакуація та доставка вантажів.

Станом на ранок 12 березня ситуація в Білоцерківському районі була контрольованою, без обстрілів з боку противника. У Бориспільському районі підприємства критичної інфраструктури працюють нормально, однак уночі північну частину кілька разів обстріляли, обійшлося без потерпілих.

Напружена ситуація склалася у Бучанському районі: у Макарові немає зв'язку, у Бородянці помітили переміщення російських військ. Бородянська громада готується до евакуації, водночас ворожа техніка їде Немишаєвською, Дмитрівською, Бучанською, Гостомельською територіальними громадами, у Коцюбинській, Пісковській, Вишневській, Борщагівській громадах поки що спокійно. Вночі пройшли бої в Ірпені, вранці війська РФ обстріляли Білогородку з "Градів", в результаті загинули дві особи, одна поранена, пошкоджено кілька житлових будинків.

У Броварському районі техніку росіян помітили у Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах, тут продовжуються бойові дії. У Мокреці та Заворичах російські війська відступили, тому ситуація стабілізувалася, але досі є проблеми із зв'язком та електропостачанням.

Агресор вночі завдав ракетного удару по селу Гоголів, після чого розпочалася пожежа у будівлі цеху з виготовлення рибної продукції, а також зруйновано будівлю для охорони на підприємстві "Шельф". У селі Лукаші постраждала школа, у селищі Калинівка, Скибіні та Красилівці пошкоджено житлові будинки, у селі Квітневе внаслідок обстрілу почалася пожежа на продуктових складах.

У районі Вишгороду ньчью було відносно спокійно, проте його північна частина досі окупована військами РФ. Полісся, Димер, Іванков виявилися межею гуманітарної катастрофи, адже російські війська не дозволяють доставляти продукти та медикаменти, Славутич повністю ізольований.

Обухівський район знаходиться під контролем в Обухівській районній військовій адміністрації, об'єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі. У Василькові вранці прогриміли чотири потужні вибухи, почалася стрілянина.

Фастівський район також перебуває під контролем української адміністрації. У міськраді Фастова приймають біженців.

Раніше супутникові знімки показали, що відбувається з 60 км колоною військ РФ під Києвом. Велика кількість військ накопичується в лісах та на дорогах поблизу аеропорту Антонова.