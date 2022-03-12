Боевые действия в Киевской области: названы самые опасные для выезда трассы

Под Киевом продолжаются обстрелы и бои с российскими войсками, замечена вражеская техника. Власти региона не рекомендуют ехать по Житомирской трассе, в Бучу, Ирпень, Гостомель, Макаров и Вышгород

Киевская областная военная администрация назвала самые опасные направления для поездок регионе. Глава ведомства Алексей Кулеба раскрыл подробности на своем Телеграм-канале.

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Сейчас в Киевской области небезопасно ехать:

По Житомирской трассе;

В окрестностях Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Макарова;

Северную часть Вышгородского района.

Алексей Кулеба предупредил, что бои ведутся в Броварском районе, ВС РФ продолжают стягивать войска и технику, обстреливают дома и важные объекты местной инфраструктуры. По всей Киевской области активны диверсионно-разведывательные группы противника. В то же время, 12 марта продолжается эвакуация людей по гуманитарным коридорам из Гостомеля, Козаровичей, Микуличей, Андреевки, Макарова, Бородянки, доставляется гуманитарная помощь.

Согласно официальной сводке Киевской ОГА в Facebook 11 марта удалось организовать гуманитарные коридоры из Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Удалось вывезти около 8 тысяч человек, однако в районе продолжается эвакуация и доставка грузов.

По состоянию на утро 12 марта ситуация Белоцерковском районе была контролированной, без обстрелов со стороны противника. В Бориспольском районе предприятия критической инфраструктуры работают нормально, однако ночью северную часть несколько раз обстреляли, обошлось без пострадавших.

Напряженная ситуация сложилась в Бучанском районе: в Макарове нет связи, в Бородянке заметили перемещения российских войск. Бородянская община готовится к эвакуации, в то же время вражеская техника едет по Немишаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской территориальным общинам, в Коцюбинской, Песковской, Вишневской, Борщаговской общинах пока спокойно. Ночью прошли бои в Ирпене, утром войска РФ обстреляли Белогородку из "Градов", в результате погибли два человека, один ранен, повреждены несколько жилых домов.

В Броварском районе технику россиян заметили в Барышевской, Калитянской и Великодымерской общинах, здесь продолжаются боевые действия. В Мокреце и Заворичах российские войска отступили, поэтому ситуация стабилизировалась, но до сих пор есть проблемы со связью и электроснабжением.

Агрессор ночью нанес ракетный удар по селу Гоголев, после чего начался пожар в здании цеха по изготовлению рыбной продукции, а также разрушено здание для охраны на предприятии "Шельф". В селе Лукаши пострадала школа, в поселке Калиновка, Скибине и Красиловке повреждены жилые дома, в селе Квитневое в результате обстрела начался пожар на продуктовых складах.

В Вышгородском районе ньчью было относительно спокойно, однако его северная часть до сих пор оккупирована войсками РФ. Полесье, Дымер, Иванков оказались грани гуманитарной катастрофы, ведь российские войска не позволяют доставлять продукты и медикаменты, Славутич полностью изолирован.

Обуховский район находится под контролем в Обуховской районной военной администрации, объекты критической инфраструктуры на территории общин района работают в обычном режиме. В Василькове утром прогремели четыре мощных взрыва, началась перестрелка.

Фастовский район также находится под контролем украинской администрации. В горсовете Фастова принимают беженцев.

Ранее спутниковые снимки показали, что происходит с 60-км колонной войск РФ под Киевом. Большое количество войск скапливается в лесах и на дорогах поблизости от аэропорта Антонова.