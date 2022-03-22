Під Харковом російський танк розстріляв автомобіль із сім'єю: батьки та дитина загинули

Жертви російських військових кричали, що вони мирні жителі, і махали білим прапором, проте це їм не допомогло.

У Харківській області російські війська атакували сім'ю за допомогою танка, двоє батьків та їхня донька загинули, а син отримав поранення. Про це у вівторок, 22 березня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За даними правоохоронців, під Харковом танк розстріляв автомобіль, у якому перебувала сім'я з двома дітьми.

"Сім'я кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення", — повідомили у відомстві.

Наразі стан потерпілого хлопця невідомий.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни РФ проти України загинули 117 дітей, понад 155 отримали поранення. Найбільше дітей постраждали у Київській — 58, Харківській — 40, Чернігівській — 31, Донецькій — 30, Миколаївській — 24, м. Києві — 16, Житомирській — 15, Херсонській — 15 та Сумській — 14 областях. Крім цього, війська держави агресора пошкодили 548 навчальних закладів, 72 з яких зруйнували повністю.

Також ми писали про те, як російські військові розбомбили будівлю драматичного театру в Маріуполі, яка використовувалася як укриття для жінок і дітей. При цьому біля будівлі було написано "діти" російською мовою.