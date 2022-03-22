З початку вторгнення РФ в Україні загинуло 117 дітей, понад 155 постраждали

Дані не є остаточними, оскільки немає можливості огляду місць, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Станом на ранок 22 березня, в Україні загинуло 117 дітей, ще понад 155 поранено. Про це розповіли в офісі генпрокурора України.

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Найбільше дітей постраждало у Київській — 58, Харківській — 40, Чернігівській — 31, Донецькій — 30, Миколаївській — 24, місті Києві — 16, Житомирській — 15, Херсонській — 15 і Сумській — 14 областях.

У Харківській області російський танк розстріляв авто сім'ї з двома дітьми. Сім'я кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.

На Миколаївщині внаслідок обстрілу села Костянтинівка було зруйновано будинки. Під їхніми завалами знайшли обгорілі тіла 3 людей, серед яких 7-річна дитина.

21 березня 2022 року російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя, четверо дітей — у лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл у Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина — у селі Кам'янському. Двоє дітей у тяжкому стані.

Унаслідок бомбардувань та обстрілів ворог пошкодив 548 навчальних закладів, 72 з яких зруйновані повністю. Найбільше будівель постраждало у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях і в Києві. Крім того, зруйновано понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти та бібліотеки.

Нагадаємо, за даними Генштабу на 22 березня, у ворога боєприпасів і провізії залишилося на 3 дні. Майже 300 окупантів відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій і покинули локацію на 70 одиницях техніки.

Російське видання "Комсомольська правда" поінформувало про те, що Росія у війні з Україною вбитими втратила 9 861 військовослужбовця. Матеріал із наближеними до реальних цифр втратами був доступний читачам майже цілу добу. Пізніше автори публікації видалили абзац, у якому йшлося про кількість.