С начала вторжения РФ в Украине погибли 117 детей, более 155 пострадали

Данные не окончательны, так как нет возможности осмотра мест, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

По состоянию на утро 22 марта, в Украине погибли 117 детей, еще более 155 ранены. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора Украины.

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Больше всего детей пострадало в Киевской — 58, Харьковской — 40, Черниговской — 31, Донецкой — 30, Николаевской — 24, городе Киеве — 16, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях.

В Харьковской области российский танк расстрелял авто семьи с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но бесполезно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранение.

В Николаевской области в результате обстрела села Константиновка были разрушены дома. Под их завалами обнаружили обгоревшие тела 3 человек, среди которых 7-летний ребенок.

21 марта 2022 года российские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя, четверо детей — в больнице. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок – в селе Каменском. Двое детей в тяжелом состоянии.

В результате бомбардировок и обстрелов враг повредил 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью. Больше всего зданий пострадало в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, разрушены более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты и библиотеки.

Напомним, по данным Генштаба на 22 марта, у врага боеприпасов и провизии осталось на 3 дня. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и и покинули локацию на 70 единицах техники.

Российское издание "Комсомольская правда" проинформировало о том, что Россия в войне с Украиной убитыми потеряла 9861 военнослужащего. Материал с приближенными к реальным цифрам потерями был доступен читателям почти целые сутки. Позже авторы публикации удалили абзац, в котором говорилось о количестве.