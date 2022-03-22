В окупантів РФ боєприпасів і провізії залишилося на 3 дні — Генштаб

Загарбники відмовляються виконувати наказ злочинного керівництва РФ і зазнають серйозних втрат. На території так званої "ЛНР" проводять мобілізацію, але мешканці ховаються від самопроголошеної влади.

Істотних змін за останню добу не сталося. Українські захисники продовжують бити по угрупованнях ворога, який намагався утримати захоплені рубежі та досягли успіху на окремих напрямках. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 22 березня.

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За інформацією Генштабу, за попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога: 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється. Авіація Повітряних Сил завдала нищівних ударів по техніці та живій силі окупанта, вела повітряні бої та перехоплення повітряних цілей. У Генштабі також зазначили активніші дії авіації ворога за останню добу.

У російського супротивника залишаються проблеми із забезпеченням військ. В окупантів є запаси боєприпасів і продовольства не більше ніж на три дні. Така сама ситуація з пальним, оскільки трубопровідне з'єднання для потреб угруповання військ ворогові організувати не вдалося.

Загарбники РФ продовжують вести агресивну пропаганду щодо необхідності брати участь у війні з Україною з особовим складом збройних сил Білорусі.

В Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Майже 300 окупантів відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій і покинули локацію на 70 одиницях техніки.

Через великі втрати на тимчасово окупованих територіях Луганської області противник продовжує проводити мобілізацію громадян "ЛНР". Значна частина жителів не підтримує політику окупантів і не хоче брати до рук зброю. Люди ховаються від окупаційної влади. Мобілізація проводиться хаотично, людей розподіляють не за фахом. Також більшість з них не має жодної військової спеціальності. З тими, хто має російські паспорти — підписують контракти; тих людей, які мають лише паспорт псевдореспубліки — оформлюють як добровольців.

На Донецькому та Луганському напрямках ворог продовжує спроби просунутися і закріпитися, але успіху не має. Українські захисники та захисниці відбили 13 атак окупанта і знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи та 4 автомобілі. Підрозділи ППО вразили дві повітряні цілі супротивника. Втрати особового складу ворога становили приблизно 300 осіб. Крім того, захисники Маріуполя знищили патрульний катер Раптор і комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-3.

Нагадаємо, Польща розпочала підготовку до можливого вторгнення РФ. За словами дипломата Андрія Дещиці, у країні вже ухвалено закон про оборону, покликаний зміцнити Збройні Сили країни.

Також 21 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що остаточно компроміси на переговорах між Україною та РФ вирішуватиме всеукраїнський референдум. За словами гаранта, всенародне опитування дасть відповідь на ті чи інші формати компромісів із країною-агресором.